Côte d'Ivoire : Une explosion de gaz fait 3 blessés à Songon

Une explosion de bouteilles de gaz butane a été signalée à Songon, une commune située à l'ouest de Yopougon. Selon plusieurs témoignages, la scène a eu lieu le mardi 4 avril 2023 dans une boutique de vente de gaz au quartier Domak. Le bilan non officiel établi fait état de trois blessés.

Songon : Trois blessés dans une explosion de gaz

Les faits ont eu lieu le mardi 4 avril 2023. Une explosion s'est produite dans un magasin de vente de gaz à Songo Bimbresso, notamment au quartier Domak. Des sources indiquent trois personnes ont été blessées. Une équipe du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) s'est dépêchée sur les lieux du drame, a-t-on appris.

Il faut noter que depuis un moment des usines de clandestine de conditionnement gaz foisonnent à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Mercredi 8 mars 2023, des hommes de la gendarmerie de Cocody, en collaboration avec la brigade de sécurité rurale, ont découvert une usine clandestine au quartier Djorobité.

Quelques jours plus tard, une autre usine clandestine a été démantelée dans la commune d'Abobo par les services du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. 537 bouteilles de gaz B6 et 100 bouteilles de gaz B12 avaient été saisies.