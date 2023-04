Côte d'Ivoire - Thierry Tailly(Cadre du Guémon): "Je suis disciple du Président Ouattara"

Considéré comme le « mois de la charité », Ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam. Comme à son habitude, l'honorable Thierry Tailly Hermann, cadre de la région du Guemon, a encore fait parler son cœur.

Thierry Tailly a décidé d'apporter son soutien à la communauté musulmane en cette période de prières, de pardon, de pénitence et de partage.

En effet, Tailly, celui que les populations locales appellent à juste titre "Le Rassembleur", a entamé, le vendredi 31 mars 2023, en compagnie du Commandant Antoine Bahi, sa caravane de distribution de vivres et non vivres (2,3 tonnes de sucre, des cartons de lait, d'huile, de pâtes alimentaires, de thé et des dons en numéraires) dans la région du Guémon. Le tout, d'une valeur de 5 millions.

C'est justement dans ce cadre que les mosquées centrales des chefs lieux des départements de Bangolo et de Kouibly ont été visitées par la "Team TTH".

Le lendemain, samedi 1er avril, le cap est mis sur Zarabaon, canton du département de Bangolo d'où est originaire Thierry Tailly. Même élan de solidarité à la grande mosquée de Pinhou-Zarabaon, qui a servi de cadre à cette cérémonie qui s’est voulue symbolique.

C’est donc sous un torrent de bénédictions des Imams que l'enfant de Diedrou a modestement offert aux musulmans de son canton, de nombreux présents afin de les soutenir lors de la rupture du jeûne.

« Nous sommes juste venus témoigner à nos frères musulmans, notre soutien, en cette période de sainteté. Je suis disciple du Président Alassane Ouattara, et au-delà de cet acte religieux, c'est en adéquation avec le programme "Une Côte d'Ivoire solidaire" que nous continuerons toujours d'apporter notre contribution à l'épanouissement de toutes les couches sociales », a indiqué Thierry Tailly.

