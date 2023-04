Rupture collective œcuménique à Paris: OD réussit un grand coup, plus de 1000 participants

Le Secrétaire National du RHDP, chargé des Militants de l’Extérieur, OUATTARA Dramane dit OD est un homme comblé, heureux, fier et qui peut exulter d'avoir gagné le pari de son initiative. Une initiative qui avait pour objet de réunir tous les ivoiriens de France de confessions différentes à l’effet de communier, prier ensemble en ce mois de pénitence. Un rassemblement œcuménique qui a tenu toutes ses promesses, celles de voir les enfants d’une même patrie prier ensemble, manger ensemble, fraterniser ensemble afin de briser le mur de la méfiance qui a résulté naguère de la crise politico-militaire et postélectorale. Les ivoiriens venus de divers horizons ont répondu massivement à son invitation.

RHDP : Rupture collective œcuménique sensationnelle à Paris avec OD

En effet, la cérémonie de la rupture collective œcuménique qui a regroupé les musulmans et chrétiens ivoiriens le 1er avril 2023 en île de France, précisément dans la salle SHAH NAWAZ à Epinay-sur-Seine, a été une belle et totale réussite. Les ivoiriens, toutes religions et partis politiques confondus, ont prié dans la ferveur, dans la convivialité, dans la fraternité dans l’union au-delà de toute considération sociopolitique. Toutes les régions de la Côte d’Ivoire y étaient représentées. Une organisation de grande envergure pilotée avec maestria par DIABY BLANCHARD, Président du Comité d’Organisation (PCO).

Par ailleurs, la salle initialement prévue pour cinq cents places assises, a été comblée de plus de mille personnes. Une procession de guides religieux se distinguait harmonieusement sur le podium. Les chrétiens étaient représentés par le pasteur GUEI et le père KODJI. Quant aux musulmans, ils étaient représentés par l’imam KONATE, KOUYATE, SAVANE, Dr TOURE, CAMARA. Les imams de la mosquée de Gonesse dans le Val-d’Oise, et celui de Mopti au Mali ont honoré de leur présence.

Le thème de la cérémonie « Religion facteur de cohésion sociale » a été doctement développé par les conférenciers chrétiens et musulmans en l’occurrence Pasteur GUEÏ, Père KODJI et Imam Dr TOURÉ, CAMARA, Imam Cheick KONATÉ.

Que pouvons-nous donc retenir de cette cérémonie œcuménique ?

En effet, le dogme principal de toutes les religions monothéistes, notamment le Christianisme et l’islam, se résume par « Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même». Les religions de par leurs enseignements fondés sur l'amour du prochain, jouent un rôle social indéniable. Car là où il y a l’amour, s'installe le pardon, le dialogue, l’harmonie, l'union, l'entente, la complémentarité et le partage ; qui sont des conditions essentielles pour la paix, la cohésion sociale et le bonheur des hommes condamnés à vivre ensemble.

C'est pour cela que les rencontres interreligieux doivent se renforcer, se consolider davantage dans notre pays. Ce sont ces valeurs cardinales que le Secrétaire National OD exalte pour sa part pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble des filles et fils de la Diaspora ivoirienne. Cette initiative d’OD doit faire école.

OD: "Merci aux Ivoiriens de France"

"C'est l'occasion pour moi de remercier, le Comité d'organisation, les Responsables Religieux (Prêtes, Pasteur, Imams, Cheicks, Oustaz) dont la présence massive a rehaussé en qualité cet événement.

Je voudrais remercier également, tous les Présidents d'associations pour leur implication ainsi que tous leurs membres présents. Mes salutations distinguées aux délégations venues d'autres pays d'Europe et surtout aux représentants des Partis politiques, Le COJEP, le FPI, le PDCI, dont la présence significative nous a honoré au plus haut point.

Enfin, je voudrais terminer en remerciant, mon ami et frère le Député d'Alépé, l'Honorable N'CHO ainsi que la Représentante du Ministre de la Réconciliation Nationale de Côte d'Ivoire, Mme TRAORÉ, qui nous ont gratifié de leur chaleureuse présence. Merci aux Ivoiriens de France, que Dieu nous bénisse et bénisse notre pays", a réagi le Secrétaire National sur sa page Facebook.

Une correspondance particulière de Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.