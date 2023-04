Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé porté en triomphe dans la Mé

Charles Blé Goudé était en visite dans la région de la Mé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, du samedi 1er au dimanche 2 avril 2023. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a été porté en triomphe par les populations de ladite localité.

Côte d'Ivoire : Blé Goudé teste sa popularité dans la région de la Mé

Depuis son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a décidé de parcourir les villes et régions du pays pour partager son message de paix aux Ivoiriens. L'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a séjourné dans la région de la Mé du samedi 1er au dimanche 2 avril 2023.

Blé Goudé a visité les villes de Yakassé-Mé, Yakassé-Attobrou, Afféry, Akoupé et Moapé. À chaque étape de sa visite, le chef de file du COJEP a été accueilli dans la ferveur populaire. À l'étape de Yakassé-Attobrou, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a été porté en triomphe à l'entrée de la ville.

L'ancien détenu de la prison de Scheveningen a également était soumis à une cérémonie de purification de la part des habitants. Dans le même temps, l'homme politique ivoirien a reçu la clé de la région de la Mé. Les populations ont tenu à manifester leur soutien et leur attachement au patron du COJEP.

On se souvient qu'à son retour en Côte d'Ivoire après dix années à La Haye, Blé Goudé s'est exprimé sur sa capacité à mobiliser les foules. "J’ai dit au Dr Boga que je ne pouvais pas laisser l’ombre pour poursuivre la proie. La proie pour moi, c’était que j’arrive en Côte d’Ivoire. L’ombre, c’était que des centaines et de milliers de personnes viennent m’accueillir en Côte d’Ivoire (...) Je n'ai plus besoin de démontrer dans ce pays que je mobilise les gens. Nous avons passé ce temps-là. Ma plus grande victoire, c’est la vie", avait-il lâché.