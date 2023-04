CAN 2025, CAN 2027: Le verdict de la CAF attendu

CAN - Le Comité Exécutif de la CAF est en réunion ce mercredi sous la houlette du Président Patrice Motsepe par visio conférence.

La CAF va annoncer de grandes décisions sur la CAN Côte d'Ivoire 2023

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, présidera la réunion du Comité Exécutif de la CAF qui se tiendra par visioconférence ce mercredi après-midi, 5 avril 2023. La réunion débutera à 16h00 CAT (14h00 GMT). Le Comité Exécutif discutera de questions liées notamment aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, aux éliminatoires de la compétition ainsi qu’à l'état d'avancement du processus de candidature de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 et de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2027.

Le Comité discutera également de l'état d'avancement d'un certain nombre d'événements de la CAF, y compris la Ligue des Champions Féminine 2023 et le Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies 2024. Pour la CAN 2025, initialement attribuée à la Guinée et pour laquelle l'Algérie est officiellement candidate, ce sont 24 pays qui participeront à la compétition. Parmi les 4 stades ayant accueilli le CHAN, deux sont nouveaux : le stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger, et le stade Miloud Hadefi d'Oran, tous deux d'une capacité de 40 000 places.