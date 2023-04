Sénégal - Khalima Gadji: "Ce qui est arrivé à l'annonce de ma mort "

Halimatou Khalima Gadji est bel et bien vivante. L'actrice sénégalaise très appréciée, est sortie de son silence pour dire merci à son frère Kader Gadji qui avait démenti la folle rumeur. Mais l'annonce avait déjà fait d'autres victimes dans la réalité.

Khalima Gadji: “Je suis fatiguée de cette méchanceté”

La toile était frappée de tristesse à l’annonce sans preuve de la mort de l’actrice sénégalaise à succès Khalima Gadji suite à une dépression. Plus de peur que de mal

“Je suis en vie et tristement touché par cette nouvelle qui a conduit une tante à l’hôpital cette dernière a piqué une crise ; beaucoup de mes followers sont en panique. La personne s’amuse à dire que je suis morte après ma dépression. Vraiment je suis fatiguée avec toute cette méchanceté sur ma peau. Depuis que j’ai parlé de maladie Mental, des Gens de mauvaise foi se moquent de moi et vont jusqu’à me tuer. Je ne sais pas pour quel plaisir. kadergadji merci beaucoup, je n’ai même pas la force de faire une vidéo. Je suis profondément touchée par ma tante qui est à l’hôpital”, a-t-elle écrit sur Instagram.

L’actrice maroco-algero-sénégalaise de 34 ans, a accompagné son message avec plusieurs clichés dont la photo qui l’annonçait morte et une autre photo qui était un compil des condoléances à son égard.