Côte d'Ivoire: Pourquoi Ouattara est fier du Premier Ministre Patrick Achi

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a félicité le Premier Ministre Patrick Achi et l'ensemble de la délégation ivoirienne pour la qualité de leur participation au BOAO Forum pour l'Asie en Chine. Et également pour le programme conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) portant sur un appui de 3,6 milliards de dollars, soit un plus de 2 000 milliards de FCFA.

BOAO Forum et programme de 2 000 milliards FCFA avec le FMI : Le Président Alassane Ouattara félicite le Premier Ministre Patrick Achi

L’information a été rapportée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication et de l’Economie numérique, au terme du Conseil des ministres, le mercredi 05 avril 2023 à Abidjan-Plateau.

En ce qui concerne la participation du Premier Ministre au BOAO Forum pour l'Asie, le Président de la République a exprimé ses vifs remerciements au Président Xi Jinping et au gouvernement chinois pour l'honneur qui a été fait à la Côte d'Ivoire et a salué l'excellence des relations de coopération qui unissent nos deux pays.

Pour ce qui est du programme conclu avec le FMI, le Chef de l'État s'est félicité de ce que le FMI ait donné une suite favorable à la demande de financement de ce programme que notre pays lui avait adressé. Il a fait remarquer qu'un tel niveau de financement qui correspond à 400% de la quote-part de la Côte d’Ivoire, traduit la confiance du FMI en notre pays.

Tout en félicitant le Premier Ministre et son gouvernement pour l'atteinte de telles performances, Alassane Ouattara les a exhortés à poursuivre les efforts afin de renforcer le crédit que notre gouvernance inspire tant à l'ensemble des bailleurs de fonds qu'à la population ivoirienne. Il a, par ailleurs, invité le gouvernement à davantage de rigueur et au strict respect des règles de bonne gouvernance.

Le Président Alassane Ouattara a salué l'ensemble de la population ivoirienne pour sa résilience qui lui a permis de supporter les effets des deux chocs majeurs que le monde a connus ces dernières années, notamment la crise de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. La Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l’Asie s’est tenue du 28 au 31 mars 2023, à Boao, ville de la province chinoise de Hainan, sur le thème « Un monde incertain : solidarité et coopération pour le développement face aux défis ».

