Côte d'Ivoire: 17 personnes interpellées pour des faits de corruption

En Côte d'Ivoire, la répression contre la corruption, se durcit pour renforcer l'état de droit et de la bonne gouvernance pour des institutions solides.

Plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat arretés pour corruption en Côte d'Ivoire

Sur la période de juillet 2022 à fin mars 2023, les enquêteurs gendarmes de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), en accord avec le Procureur de la République du Pôle pénal économique et financier (PPEF), ont réalisé des enquêtes de flagrance ayant conduit à l’interpellation de 17 personnes dont 13 en situation de flagrant délit, dans divers secteurs.

Le secrétaire général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), Henri Augustin Aka, a donné cette information, le jeudi 06 avril 2023 au siège de son institution à Abidjan-Cocody Riviera 3, au cours d’un point de presse relatif, d’une part, aux résultats des enquêtes de flagrance effectuées par les Officiers de Police Judiciaire Gendarmes (OPJ) de la HAHB sur la période de juillet 2022 à fin mars 2023 et, d’autre part, au point du traitement des plaintes et dénonciations par le Conseil de la HABG.

L’on note l’interpellation de six agents publics de la Direction régionale de l’Education et de l’Alphabétisation (DRENA) de Yamoussoukro pour pratiques de corruption au service des examens et concours.

Ils exigeaient des candidats la somme de 5 000 FCFA pour le dépôt de leurs dossiers de candidature.

Trois agents publics intervenant dans la procédure d’immatriculation des engins à deux roues, en situation de flagrant délit de corruption au niveau du Centre de Gestion Intégré d’Abobo et l’adjoint au chef de la Station de Contrôles techniques de Véhicules automobiles (SICTA) d’Angré, en situation de flagrant délit de corruption dans le cadre des visites techniques des véhicules, ont été également interpellés.

Dans la commune d’Abobo, dans la nuit du 04 au 05 octobre 2022, deux camions en provenance de la frontière Est de Niablé transportant des téléphones portables, objet de fausses déclarations douanières, ont été interceptés.

Le présumé propriétaire des véhicules interceptés, s’étant présenté dans les locaux de la HABG pour proposer une somme d’argent aux enquêteurs en vue de suspendre l’enquête en cours, a été aussitôt interpellé pour délit de corruption.

Deux agents publics du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité pris en flagrant délit d’actes de corruption dans le cadre de la délivrance des extraits d’actes de naissance au niveau de la mairie de Yopougon et trois individus en situation de flagrant délit d’actes de corruption dans le cadre de l’établissement des certificats de nationalité et de casier judiciaire ont tous été interpellés.

Enfin, un agent public, chef d’antenne au niveau du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en situation de flagrant délit d’acte de corruption dans le cadre de la délivrance des permis de construire, a été aussi interpellé.

Selon Henri Augustin Aka, pour ce qui est des plaintes et dénonciations traités par le Conseil de la HABG, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, la HABG a reçu au total 738 requêtes.

Sur ladite période, 70 dossiers ont fait l’objet d’ouverture d’enquêtes décidée par le Conseil de la HABG.