Port-Bouët: MTN Côte d'Ivoire renforce la capacité de 100 jeunes sur le digital

Portée par la Fondation MTN Côte d’Ivoire en partenariat avec Simplon Côte d’Ivoire et la Plateforme de Service de Port-Bouët, cette cérémonie de rémise de certificats de fin de formation s'inscrit dans le cadre du projet pilote MTN Academy Tour qui a débuté le 19 décembre 2023.

La Fondation MTN Côte d’Ivoire plaide en faveur de l'insertion des jeunes dans les entreprises

Le projet devrait permettre de former les jeunes de la commune de Port-Bouët aux nouveaux métiers du numérique afin d’améliorer leur employabilité et leur permettre d’être « opérationnel sur le marché de l’emploi».

Avec un investissement total de 21 millions de FCFA pour assurer la formation de près de 100 jeunes de la commune de Port-Bouët dans les métiers du numérique, la Fondation MTN s’inscrit dans la droite ligne de sa politique d’employabilité et d’autonomisation des jeunes qui a eu un impact significatif. Pour illustrer l’impact de cette initiative, l'on peut peut citer ici le témoignage de Marie Grâce AYEPO, qui a bénéficié de la formation de 6 semaines en ses termes « Passionnée par tout ce qui touche au numérique, je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de suivre cette formation aux compétences numériques fondamentales. Les compétences que j'ai acquises me seront utiles pour progresser dans ma carrière et réussir dans un monde numérique en évolution rapide. » Ce témoignage traduit l’impact de ces formations numériques sur la vie des jeunes.

Présente à cette cérémonie, Mme Natenin Coulibaly, Sécretaire exécutif de la Fondation MTN Côte d’Ivoire a invite les entreprises à employer ces jeunes au sein de leurs entreprises : “Notre souhait est que les opérateurs économiques qui êtes présents aujourd’hui, vous puissiez saisir ces compétences que ces jeunes ont développé, et que vous leur permettiez de les exercer dans vos entreprises.”

A sa suite, Monsieur le député-maire, Dr Emmou Sylvestre, a salué cette initiative qui vient booster la carrière des jeunes de sa commune et a traduit ses remerciements à MTN Côte d’Ivoire pour les projets d’accompagnement des jeunes dans le numérique.

Rappelons que ce projet pilote de la MTN Academy Tour est le prolongement du projet de la MTN Academy qui forme des référents digitaux et des Développeurs Data Intelligence Artificielle depuis plus de trois ans.