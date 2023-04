Côte d'Ivoire: 100 jeunes filles lycéennes certifiées en STEM grâce à MTN CI

MTN - Durant plusieurs mois, ces filles lycéennes se sont frottées aux outils leurs permettant d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour comprendre et profiter pleinement des Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM).

800 STEM GIRLZ formées par MTN en 2021

Le mercredi 05 avril 2023, MTN Côte d’Ivoire a tenu le mercredi 05 avril 2023, une cérémonie de remise de certificats aux jeunes filles qui ont bénéficiés du projet Stem édition 2022 au lycée municipal 2 de Koumassi.

En effet, MTN Côte d’Ivoire, entreprise citoyenne, a lancé depuis deux années, son projet STEM GIRLZ qui vise à autonomiser les jeunes filles de sorte à les intéresser, motiver et inspirer à embrasser le secteur en pleine croissance des technologies de l'information et de la communication où elles sont très souvent sous-représentées.

Ce sont donc au total 100 jeunes filles issues du Lycée Moderne d’Anyama et du Lycée Municipal 2 de Koumassi qui ont bénéficié de cette formation. Une formation précédée par une sensibilisation sur l’importance des STEM qui offrent, à travers ce projet de MTN Côte d’Ivoire, l’opportunité aux jeunes filles élèves d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour comprendre, développer du contenu, participer et profiter pleinement des Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques.

Ce certificat vient également sanctionner trois mois de formations qui ont permis aux jeunes filles de proposer des solutions innovantes en développant du contenu, en participant et en profitant pleinement des Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques.

MTN Côte d’Ivoire investi un montant total de 15 000 000 FCFA au titre de cette année pour son initiative STEM GIRLZ. Rappelons qu’en 2021, ce sont déjà 20 millions investis pour une sensibilisation et formation de 800 jeunes filles.