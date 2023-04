Côte d'Ivoire : Une Association demande le boycott des compagnies de téléphonie mobile

En Côte d'Ivoire, l'association pour la défense de la dignité humaine (ADDH), en colère contre le non respect des droits des consommateurs par les opérateurs téléphoniques, vient d'appeler l'ensemble des consommateurs à une journée dénommée "Zéro crédit / forfait appel, internet et SMS !" le lundi 10 avril prochain. Ci-dessous, l'intégralité de sa déclaration.

Côte d'Ivoire : L' ADDH lance la journée sans communication téléphonique !

Une structure qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une structure décadente. Une structure qui choisit de fermer les yeux aux abus les plus graves est une structure atteinte.

Une structure qui ruse avec ses principes est une structure incapable. Le fait est que la structure dite " régulatrice ", "l'ARTCI", telle qu'elle fonctionne, sous l'ordre des multinationales, est incapable de résoudre les problèmes des consommateurs, cette structure-là est impuissante à se justifier ; et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d’autant plus odieuse qu’elle a de moins en moins chance de tromper.

Il paraît qu'en plus de ceux des consommateurs, elle défend les intérêts des opérateurs téléphoniques. Et aujourd’hui il se trouve qu'elle piétine les intérêts des consommateurs pour satisfaire les opérateurs téléphoniques.

Un régulateur faible

On peut réduire les offres promotionnelles, mais on ne peut pas supprimer le délai de validité. Les opérateurs téléphoniques savent désormais qu’ils ont sur les consommateurs un avantage. Ils savent que le "régulateur" est faible.

Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent . Ils peuvent même le pousser à modifier sa décision qui est opposée à leurs intérêts.

C'est ainsi que la décision N⁰ 2020-0599 du conseil de régulation de L'ARTCI en date du 09 Septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile a été modifiée par la décision numéro 2023-0834 en date du 12 janvier 2023.

Cette dernière réduit les intérêts des consommateurs en faveur des opérateurs téléphoniques.

En conséquence, nous invitons les usagers à ne pas utiliser les services téléphoniques ( appel , internet et SMS ) durant toute la journée du lundi 10 avril 2023 afin de prouver notre opposition à cette décision. Ensemble, réclamons nos droits !