Carnaval de Rio et de Venise, quelle différence avec le Carnaval Manhindi ?

Le Carnaval Manhindi est un événement majeur de la région de l'Agnéby-Tiassa, dans le sud de la Côte d'Ivoire. À l'instar du Carnaval de Rio et du Carnaval de Venise, il est conçu pour rassembler les populations autour des rites et coutumes locales. Cependant, chaque événement a sa propre identité, caractérisée par des danses, des costumes, de la musique et des traditions spécifiques.

Carnaval Manhindi : célébration de la richesse culturelle ivoirienne

Le Carnaval Manhindi est une véritable célébration de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. L’organisateur, la MIRAT (Maison Internationale de la Région Agnéby-Tiassa) a pour objectif de faire de cet événement un moment de gaieté, de partage et de découverte pour les populations, mais également pour les visiteurs du monde entier.

Cet événement est pour le Conseil Régional de l'Agnéby-Tiassa, coorganisateur, une occasion de faire découvrir les traditions locales, les danses, les musiques, les différents mets de l'Agnéby-Tiassa et pour booster le tourisme local.

Carnaval de Rio et Carnaval de Venise : des événements emblématiques du carnaval dans le monde

Le Carnaval de Rio et le Carnaval de Venise sont des événements emblématiques du carnaval dans le monde. Le Carnaval de Rio est connu pour ses défilés spectaculaires, ses costumes colorés et ses danses envoûtantes.

Le Carnaval de Venise, quant à lui, est célèbre pour ses masques élaborés, ses costumes historiques et sa tradition de la "bella figura".

Le Carnaval Manhindi se démarquera par ses danses africaines, ses costumes africains, ses déguisements propres à la région et par le port de tenues légères par des hommes et les femmes dans une démarche purement artistique.

Chaque événement a sa propre identité et attire des visiteurs du monde entier pour découvrir la culture et les traditions locales.

En somme, que ce soit le Carnaval Manhindi en Côte d'Ivoire, le Carnaval de Rio au Brésil ou le Carnaval de Venise en Italie, chaque événement est une véritable célébration de la richesse culturelle et de l'identité locale. Ces événements emblématiques du carnaval dans le monde sont des occasions de découvrir la diversité de la culture humaine.

Appelé à devenir le plus grand carnaval d’Afrique, le Carnaval Manhindi promet de rassembler plus de 120 000 personnes pour sa première édition.

Pour ce faire, les établissements hôteliers de la région se préparent à accueillir du monde. Des travaux de rafraîchissement ou d’agrandissement sont entrepris dans les 4 coins de la région Agnéby-Tiassa.

De Taabo à Tiassalé, Sikensi et Agboville qui est la principale ville du Carnaval Manhindi, tous les opérateurs économiques sont à pied d’œuvre pour faire de l’évènement une parfaite réussite.

Carnaval Manhindi, de grandes personnalités africaines attendues

Placé sous le haut patronage de Son excellence M. Adama Bictogo, Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire et député d’Agboville commune, le Carnaval Manhindi est parrainé pour son édition 2023 par M. Dimba Pierre (Ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie).

Sont annoncés à leurs côtés, plusieurs personnalités africaines. Les ministres du Tourisme du Sénégal, Bénin et du Togo sont attendus à cet évènement.

Le superviseur général M. AFFI RICHARD, ses collaborateurs M. TCHÉRÉ ISAAC (Commissaire Général) ou encore Mme Marie France ADIEME (Commissaire Général Adjoint et Assistante chargée des Finances et du Sponsoring) mettent les bouchées doubles pour faire de cette première édition, une réussite.

Des groupes culturels de plusieurs pays ouest-africains sont annoncés dans l'Agnéby-Tiassa du 28 avril au 1er mai 2023, dates du Carnval.

C’est une fête haut en couleur qui s’annonce dans l’Agnéby-Tiassa. Le partenaire Côte d’Ivoire tourisme joue également une grosse partition dans l'organisation de cet important évènement.