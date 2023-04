Côte d'Ivoire: Blé Goudé pour le boycott citoyen d' Orange, de MTN et Moov

Après Assalé Tiémoko, Charles Blé Goudé s'oppose au "diktat des opérateurs de téléphonie mobile" et appelle au boycott d'Orange, de MTN et Moov en Côte d'Ivoire, face à des tarifs jugés exorbitants.

Boycott d'Orange, MTN et Moov, Charles Blé Goudé entre dans la danse

Les Ivoiriens sont confrontés à une situation incroyable en ce qui concerne les prix exorbitants pratiqués par les compagnies de téléphonie mobile Orange, MTN et Moov. L’appel lancé par le journaliste Assalé Tiémoko, député-maire de Tiassalé et des associations de consommateurs, au boycott des trois compagnies Orange, MTN et Moov en Côte d’Ivoire, a été rejoint par Charles Blé Goudé, leader politique qui vient de rentrer dans son pays après un long procès à la CPI.

L’ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a posté sur son compte Facebook : « Non au DIKTAT des opérateurs de téléphonie mobile. OUI au boycott citoyen et soutien à l’honorable ASSALÉ TIÉMOKO ».

Charles Blé Goudé s’oppose ainsi au « Diktat des opérateurs de téléphonie mobile » qui profitent des citoyens avec leurs prix exorbitants.

En Côte d’Ivoire, les compagnies de téléphonie mobile pratiquent des tarifs très élevés, ce qui suscite de plus en plus de contestation au sein de la population. Même les expatriés en voyage en Côte d’Ivoire dénoncent cette pratique honteuse de prix de ces compagnies.

En comparaison avec la France où les opérateurs de téléphonie, notamment Orange, proposent des forfaits mobiles et internet illimités à des prix accessibles, les Ivoiriens ne peuvent s’offrir de connexion internet et téléphone à un prix abordable.

Cette pratique entrave le développement de l’économie numérique dans les pays africains, et en Côte d’Ivoire plus particulièrement, comme l’avait souligné Gary SOGNON dans un podcast pour Afrique-sur7.ci en février dernier.