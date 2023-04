Jacques Assahoré Konan a été distingué meilleur leader social de la Région du Gbêkê. En mission lors de la cérémonie de remise tenue le 25 Mars dernier, c'est sa collaboratrice Estelle Kouamé qui a réceptionné le prix.

BACIM 2023 : Pourquoi Jacques Assahoré Konan a été distingué meilleur leader social du Gbêkê

Les populations du Gbêkê sont contentes pour l'honneur qui a été fait à leur cadre et fils, Assohoré Jacque, qui applique la vision de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le Président de la République, dans la région du Gbêkê .

Député de la nation, JAK comme l'appelle affectueusement ses admirateurs est très proche des populations Ses actions en faveurs des siens se comptent en centaine et dans tous les domaines.

Ainsi au plan infrastructure économique, sur fond propre il a fait construire le pont entre Assièblenou et wèssè N'zoué,il a aussi fait constuire entre Boukébo et Botro un autre pont,il a ouvert la voie pour relier Tikakro à Yomien Kouadiokro,il a fait reprofilé la voie passant par Akohokro à Kitipo pour atteindre Adjonou et Messoukro.

Dans le domaine de l'éducation, il y a la construction des bâtiments de classes dans la sous-prefecture de Diabo. Il y aussi les équipements en tables bancs à beaucoup d'écoles du canton.

Pour l'autonmisation de la femme des coopératives agricoles sont créés pour aider la femme.

Les actions de Jacques Assahoré Konan sont aussi portées sur l'emploi jeunes, l'aide aux opherlins et handicapées, la redynamisation du domaine sportif et biens d'autres actions d'éclats en faveur de toutes les couches sociales.

Au dire des populations, le probable candidat aux élections régionales pour le RHDP dans le Gbêkê est une chance pour le développement de la région.