États-Unis: 50 Cent règle à l’amiable son affaire d’agrandissement de p3nis

Une chirurgienne esthétique avait affirmé avoir opéré le rappeur 50 Cent pour se faire de la publicité. Il avait porté plainte contre elle et en fin de compte, le chanteur règle l’affaire à l’amiable.

50 Cent trouve un arrangement dans son affaire d’agrandissement de p3nis

Le chanteur américain, 50 Cent avait porté plainte en 2022 contre une esthéticienne américaine. Cette dernière du nom d’Angela Kogan s’était servie de l’image du rappeur dans un selfie pour se faire de la pub et en prétendant lui avoir opéré les parties intimes à des fins d’agrandissement de p3nis.

Cette photo avait été prise par la propriétaire de la clinique Perfection Plastic Surgery and MedSpa de Miami, lors d’un événement pour faire la promotion de ses services.

La star américaine par la voix de ses Avocats, avait rédigé dans la plante que cette affaire concerne l’abus d’un acte de bonne volonté de la part d’un artiste populaire et d’un homme d’affaires par une entrepreneuse sans scrupule agissant par cupidité.

50 Cent n’a jamais subi une telle procédure d’agrandissement, il n’a jamais subi d’intervention chirurgicale de la part de l’accusée, et n’a jamais consenti à la commercialisation ou à la publication de la photo.

Cette situation a eu pour effet de ridiculiser le rapeur et en altérant au passage sa réputation professionnelle et personnelle. Finalement, Curtis Jackson alias 50 Cent a trouvé un arrangement à l’amiable avec l’esthéticienne et il leur reste désormais à finaliser l’accord.