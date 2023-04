MTN Côte d'Ivoire dote l'UFR des Sciences médicales d'une salle connectée

Le vendredi 07 avril 2023, MTN Côte d’Ivoire a procédé à la remise officielle d’une salle de visioconférence connectée à l’UFR des Sciences médicales de l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody.

Salle de visioconférence connectée d’un coût total de 17.500.000 F CFA - MTN Côte d’Ivoire

Ce don s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation, de normalisation et de recherche exécuté en collaboration avec l’ARTCI, l’autorité de régulation du secteur des télécoms.

Cette salle de visioconférence connectée d’un coût total de 17.500.000 F CFA servira d’espace de formation des étudiants, des agents et personnel de santé. En effet, après la pandémie COVID-19, de nombreux pays ont mis en place des limitations des déplacements et des politiques de confinement. Le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Santé et de l’hygiène publique ont instruit les facultés de médecine de conduire des sessions de formation à distance afin d’éviter les déplacements non nécessaires et de promouvoir les avantages des technologies digitales.

Pour ce faire, l’UFR des Sciences médicales s’est approchée de MTN Côte d’Ivoire afin de bénéficier d’un appui pour réaliser ces objectifs qui sont la formation par visioconférence des étudiants et des agents de santé et faire aussi du réseautage afin de réduire les inégalités sociales de santé publique et concrétiser davantage l’engagement envers la responsabilité sociale.

Présente à la cérémonie, la Secrétaire Générale de MTN Côte d’Ivoire, Madame Natenin Coulibaly, a pris la parole et a rappelé le contexte de cet appui « A travers ce projet, MTN Côte d’Ivoire vise à appuyer le gouvernement dans l’amélioration des services de santé à travers la formation du personnel médical grâce à l’outil digital. Ce faisant, MTN CI contribue à faire asseoir sa notoriété en tant que partenaire du gouvernement et à réduire les coûts de formation du secteur public. »

Rappelons que MTN Côte d’Ivoire a déjà mené plusieurs actions d’appui notamment le don d’une salle de formation connectée offerte en août 2022 au SMIT du CHU Treichville en partenariat avec le Rotary Club ainsi que l’interconnexion et l’équipement de sept centres de santé communautaires en partenariat avec Action contre la faim.