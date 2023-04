Côte d'Ivoire : Assalé Tiémoko a fait plier Orange, MTN et Moov !!!

Découvrez l'annonce importante d'Assalé Tiémoko concernant les opérateurs téléphoniques Orange, MTN et Moov, à suivre lors de son direct Facebook programmé pour demain lundi 10 avril.

Que va annoncer Assalé Tiémoko sur Orange, MTN et Moov ?

Le journaliste et député maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, a publié une annonce sur sa page Facebook qui a suscité l'intérêt de nombreux utilisateurs. À la point de la contestation contre les agissements des opérateurs téléphoniques Orange, MTN et Moov, il promet de bonnes nouvelles. Dans son post Facebook, il a déclaré : « URGENT, je ferai un direct demain lundi 10 avril à 10 h 30. L'affaire évolue très vite et bien ! »

Cette annonce a rapidement attiré l'attention des abonnés des opérateurs Orange, MTN et Moov, qui se demandent ce qui pourrait être révélé lors de ce direct Facebook. Il y a des spéculations selon lesquelles cette annonce pourrait concerner des changements dans les offres des opérateurs téléphoniques ou même des développements importants dans l'industrie des télécommunications en Côte d'Ivoire.

Il est important de noter que les opérateurs Orange, MTN et Moov sont des acteurs majeurs dans l'industrie des télécommunications en Côte d'Ivoire, offrant des services de communication mobile, d'internet haut débit et de transfert d'argent mobile. Le fait qu'Assalé Tiémoko, une personnalité connue, annonce une nouvelle concernant ces opérateurs a suscité l'intérêt et l'enthousiasme des abonnés.

Dans l'ensemble, l'annonce d'Assalé Tiémoko sur son direct Facebook à venir a créé un buzz important parmi les abonnés des opérateurs Orange, MTN et Moov, qui attendent avec impatience de savoir ce que cette nouvelle pourrait révéler.

Il faut noter qu'il a lancé une opération de boycott de ces trois compagnies. Il faut croire que le mot d'ordre a porté ses fruits au regard de l'annonce qu'il vient de faire sur sa page Facebook.

Restez connecté pour découvrir les dernières nouvelles concernant cette affaire en évolution rapide.