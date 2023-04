Côte d'Ivoire / Axe Biankouma - Sipilou: Bientôt la fin du calvaire des usagers

Côte d'Ivoire - Les routes de l’Ouest se transforment avec les nombreux travaux entrepris par l’Etat pour renforcer les routes interurbaines sur l’ensemble du territoire national. Daloa, Duékoué, Bangolo, Logoualé, Man…le bitume s’étire. Relier les différentes villes se fait désormais avec aisance, au grand bonheur des populations et des automobilistes.

Côte d'Ivoire- Réseau routier dans le district des Montagnes : L’axe Biankouma-Sipilou fait peau neuve

Des vrombissements dans un va-et-vient incessant de pelleteuses. Les gros engins sont de retour sur l’axe Biankouma-Sipilou, dans la région du Tonkpi, dans l’Ouest ivoirien.

Ce tronçon est réputé pour le calvaire qu’il inflige, depuis de longues années, aux personnes qui l’empruntent. Les travaux pour le bitumage de cet axe long d’environ 70 Km, ont effectivement repris.

« Les travaux ont démarré depuis le 1er février 2023 et se poursuivent. Le marché a été approuvé et signé. Les travaux vont coûter 79 milliards de FCFA et vont s’achever en juillet 2025 », souligne le responsable de l’Ageroute de la région, Norbert N’Guessan.

Les populations et les transporteurs rencontrés ne cachent pas leur joie

Avec ces travaux, Droh Bamba, topographe, entrevoit déjà le décollage économique de la zone. Pour lui, la réalisation de cette route va contribuer grandement au bien-être des producteurs de cultures de rente de la région.

« Les producteurs confrontés aux difficultés d’évacuation de leurs produits, sont contraints de les brader à des acheteurs véreux », déplore-t-il.

Yacouba Kama, transporteur, est un habitué de ce tronçon. « Avec le mauvais état de cet axe, on peut mettre parfois des jours pour rallier la ville de Sipilou », indique-t-il.

La reprise des travaux est un grand soulagement pour ce conducteur de gros camions qui ne compte plus les nuits passées à la belle étoile, au milieu de nulle part.

Pour tous, l’espoir renaît et le rêve longtemps caressé, deviendra enfin réalité

« Le bitumage de cet axe est une promesse forte du Président de la République qui a décidé que tous les départements de la Côte d’Ivoire soient reliés par les routes bitumées », affirme le Ministre, Gouverneur du District des Montagnes, Albert Flindé.

Il a annoncé le lancement des travaux de l’axe Man-Kouibly prévu dans les prochains mois. Ces travaux sont effectivement inscrits au titre des projets à lancer en 2023.

Les travaux de bitumage de la route Man–Kouibly, longue de 64 km. Le taux d’exécution sera à 15 % à fin décembre 2023 ; les travaux de bitumage de la route Guiglo-Taï, longue de 64 km qui seront également lancés devraient atteindre un taux d’exécution de 15 % à fin décembre 2023.

Dans cette partie du pays, il faut rappeler que l’Etat a réalisé de nombreuses infrastructures routières. Le renforcement de la route Daloa–Duékoué-Man-Danané-Zouan Hounien d’un coût total de 130 991 839 899 FCFA.

La réhabilitation de l'axe Man-Danané a sorti les villes traversées de leur isolement. Des villes plus confiantes qui voient se dessiner plus nettement des perspectives de développement. Et de Danané à la frontière de la Guinée, le bitume déroule son tracé régulier.

Ces travaux dans l’Ouest sont un aperçu des chantiers ouverts sur l’ensemble du territoire national.

L’Etat a prévu, entre autres, les travaux de bitumage de la route Tiébissou-Sakassou-Béoumi (74 km) dont la prévision d’exécution à fin 2023 est de 70% ; les travaux de bitumage de la route Bocanda-Allagouassou (85,5 km) dont la prévision d’exécution à fin 2023 est de 60% ; les travaux de bitumage de la route Zuénoula-Daloa dont la prévision d’exécution à fin 2023 est de 60% ; les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Séguela-Mankono (55,5 km) dont la prévision d’exécution à fin 2023 est de 80%.

Le gouvernement qui attache du prix à la performance et à la qualité du réseau routier entend poursuivre ses efforts sur tout le territoire.

« 1000 kilomètres de nouvelles routes construites sont en service portant le réseau à 7500 km de routes interurbaines bitumées et 2000 km de route sont en cours de bitumage », avait souligné le Vice-président Tiémoko Meyliet KONE lors de l’inauguration du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou de l’autoroute du Nord.

Source : CICG