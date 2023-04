Foot: La CAF sanctionne lourdement Future FC et Ahmed Refaat

Le Jury Disciplinaire de la CAF vient de rendre son verdict sur deux affaires: l'éligibilité du joueur Ahmed Refaat de Future FC (Egypte) dans les matches de la Coupe de la Confédération

Future FC et Ahmed Refaat condamnés à payer 10 000 USD

La CAF a reçu des plaintes des clubs Pyramids FC, ASFAR et ASKO de Kara concernant la participation du joueur de Future FC Ahmed Refaat après son retour d'un prêt aux Émirats arabes unis en janvier 2023.

Le joueur a participé à trois matches de la Coupe de la Confédération de la CAF avec Future FC au cours de la saison 2022-2023 : Future FC vs ASFAR joué au Caire le 8 mars 2023, Future FC vs ASKO de Kara joué au Caire le 19 mars 2023, et Pyramids FC vs Future FC joué au Caire le 02 avril 2023.

Le Jury Disciplinaire a conclu que puisque le joueur n'a pas été réenregistré dans le système CMS, aucune correspondance n'ayant été envoyée à la CAF pour demander le réenregistrement du joueur après son retour de prêt conformément au Règlement Interclubs, le joueur était par conséquent inéligible pour participer à tout match après son retour de prêt à Future FC.

Après discussions et délibérations, le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé de :

1. Déclarer le joueur Ahmed Refaat comme inéligible et considérer les matches auxquels il a participé comme perdus par Future FC.

2. Imposer au Future FC une sanction financière de 10 000 USD (dix mille dollars américains).