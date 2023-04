À l’occasion du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l’anacarde (SIETTA), du 6 au 8 avril 2023 au Palais de la culture de Treichville, Africa Global Logistics (AGL), opérateur leader de la logistique intégrée, a présenté ses offres de services pour la filière.

Développement de la filière anacarde : AGL présente ses offres au SIETTA

Africa Global Logistics est reconnu pour son engagement aux côtés des acteurs de la chaine de valeur de la filière anacarde en Côte d’Ivoire et son système de management de la qualité.

C’est donc tout logiquement qu’AGL a pris en part au Salon international des équipements et des technologies de transformation de l’anacarde en présence du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural de Côte d’Ivoire, M. Kobenan Kouassi Adjoumani.

Cette rencontre d’affaires réunissant producteurs, transformateurs, exportateurs et gouvernement, autour du thème : « Contribution de l’industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux », a été l’occasion pour Africa Global Logistics, opérateur leader de la logistique intégrée, de présenter ses offres de services pour la filière, notamment ses 400.000 m² d’entrepôts, ses équipements de transport et de manutention (tracteurs routiers, challengers, fourchettes …), ainsi que l’expertise de ses équipes opérationnelles.

Il faut noter qu’ avec 40 % de part de marché, Africa Global Logistics est aujourd’hui, le premier logisticien du secteur de l’anacarde en Côte d’Ivoire.

La filière anacarde représente avec une production de plus de 1 000 000 tonnes, la 3ème source de devises du secteur agricole, derrière le cacao et le caoutchouc naturel.

« Grâce à nos investissements et au savoir-faire de nos équipes opérationnelles, nous disposons aujourd’hui d’infrastructures modernes et sécurisées pour assurer la chaine de logistique liée à l’exportation de l’anacarde. Nous contribuons par la même occasion à accompagner les entreprises dans la transformation locale des noix de cajou », a déclaré Joël HOUNSINOU, Directeur Général de Africa Global Logistics Côte d’Ivoire.

Présent en Côte d’Ivoire dans le transport, la logistique et la manutention portuaire, Africa Global Logistics emploie aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs ivoiriens à travers notamment ses agences à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou