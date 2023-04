Tiassalé - Paquinou 2023: Alpha Sanogo communie avec la population de Tollakro

Le village de Tollakro, situé à 12 Km de la ville de Tiassalé, était en fête le samedi 8 avril 2023, à l’occasion de la célébration de la première édition de Pâques, dénommée "Paquinou 2023".

Pâques à Tiassalé: Communion parfaite entre la population de Tollakro et Alpha Sanogo

Placée sous le parrainage d’Alpha Sanogo, fils et cadre du département de Tiassalé, la fête de pâque à Tollakro a été l’occasion pour la population de cette localité de réaffirmer son soutien au président de l’ONG Fleur de Lys. Président du Comité d’Organisation, Koffi Koffi Patrice a exprimé la joie et la reconnaissance de Tollakro, de recevoir Alpha Sanogo dans leur village.

Une joie partagée car, très attaché aux recommandations du président Alassane Ouattara qui demande aux cadres d’être proche des populations, Alpha Sanogo a offert à la population, deux tonnes de riz, des cartons d’huile de table, des pâtes alimentaires et des tablettes d’assaisonnement. En plus de ces dons pour permettre au village de bien fêter Pâques, le secrétaire départemental du RHDP a également offert plusieurs semences agricoles et des produits phytosanitaires aux paysans.

Le clou de la cérémonie a été les dons d’une moto flambant neuve au Chef du village, Nanan Kouassi Brou Simon, pour faciliter ses déplacements; et d’un tricycle à la Coopérative des femmes de Tollakro afin de faciliter le transport des produits agricoles des champs jusqu’au village. Baptisé Nanan Tolla Kouakou avec rang de premier notable du Chef de village, Alpha Sanogo a réaffirmé sa volonté d’ accompagner le département de Tiassalé en général et particulièrement le village de Tollakro sur la voie du développement vrai et durable.

Invité spécial, l’honorable Maizan Koffi, Directeur Général du Fonds de Garantie Automobile et Député de Bondoukou Commune et Sous-préfecture, a exhorté la population venue nombreuse à faire le bon choix en apportant son soutien à leur fils Alpha Sanogo lors des futures élections municipales de 2023 à Tiassalé. La rencontre s’est déroulée en présence de Nana Kouakou Kouassi Thierry, Chef Central de la Communauté Baoulé de Tiassalé.

Info: Balamine D.