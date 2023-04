Côte d'Ivoire: La pression s'accentue sur les compagnies de téléphonie mobile

Côte d'Ivoire - Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, par ailleurs Porte-Parole du Gouvernement, a annoncé, le lundi 10 avril 2023 sur le plateau du journal télévisé de 20h de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI 1), la suspension de la hausse des coûts des données mobiles affichées, depuis le jeudi 6 avril dernier, par les opérateurs de téléphonie mobile (MTN, MOOV et ORANGE) exerçant sur le territoire national. Cette annonce fait suite à la décision desdits opérateurs de diminuer le volume internet et par voie de conséquence d’augmenter les tarifs des données mobiles.

Côte d'Ivoire /Téléphonie mobile : le gouvernement annonce la suspension de la hausse des coûts des données mobiles

L'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI) « a demandé aux opérateurs de revenir à la décision antérieure pour une vice de forme. (…) Ils ont entre 24 heures pour certains et trois semaines pour d’autres pour pouvoir revenir à la situation antérieure », a déclaré le ministre de la Communication et de l’Economie Numérique.

À en croire Amadou Coulibaly, cette situation est suivie de près par le Premier Ministre, Patrick Achi. « Il a été demandé à l’ARTCI de reprendre les discussions avec les opérateurs de façon à trouver une mesure juste qui tient à la fois de l’intérêt des consommateurs et qui en même temps permet au secteur de retrouver un équilibre », a-t-il fait savoir.

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a appelé les populations ivoiriennes à faire confiance au Gouvernement qui applique la vision d’ ‘’une Côte d’Ivoire solidaire’’ chère au Président de la République. « Les nouvelles mesures qui seront prises le seront dans l’intérêt de tous », a-t-il rassuré.

Amadou Coulibaly a expliqué que les mesures de l’ARTCI ont été prises en tenant compte de certaines demandes des associations de consommateurs de la société civile. Ces dernières ont pris part aux discussions avec le régulateur et les opérateurs de téléphonie mobile. Il s’agit notamment du relèvement du niveau des bonus de 100% à 200% ; de la baisse du prix minimum de la data mobile de 20%, la faisant passer de 1 FCFA le mégaoctet à 0,8 FCFA ; et du maintien par les opérateurs, de la conservation des avantages acquis par le consommateur, en dehors de la période de validité de la souscription.



Avec CICG