Côte d'Ivoire: Exclu du RHDP, pourquoi il faut comprendre la grogne du MFA

M. Yaya Fofana était l’invité de la Plateforme WhatsApp dénommée Scoop News Médias, le dimanche 9 avril 2023. Durant son échange qui a duré près d’une heure et demie, le Président du MFA s’est penché sur la question de la place du MFA dans le jeu politique ivoirien, thème principal de la conférence.

Yaya Fofana, président du MFA : « Nous sommes et nous resterons au RHDP»

Yaya Fofana a rappelé que le MFA est membre-fondateur du RHDP mais depuis un certain temps, son parti serait exclu des instances gouvernantes de la grande coalition.

« Nous ne pouvons pas avoir nos insignes et logos dans le RHDP et être exclu dans les instances gouvernantes du parti ». « Aucun cadre du MFA n’est nommé à une fonction… ». Les intervenants n’ont pas manqué de lui poser des questions auxquelles il a bien voulu répondre.

Lorsqu’on fait une synthèse des propos de M. Yaya Fofana, l’on se rend compte qu’il attend du RHDP une reconnaissance des droits et attributs de son parti, car le MFA a toujours montré de la loyauté envers « la maison commune » et ne s’est jamais dissocié d’elle.

Comme il aime le dire: « nous sommes et nous resterons au RHDP », « c’est notre maison commune ». Ce serait alors une injustice de ne pas être reconnu et d’être méprisé avec pour argument principal, d’être un ‘’sous-poids’’ politique.

Pour ce faire, M. Yaya Fofana a décidé de remobiliser ses troupes pour ne plus être ‘’ce sous-poids’’ dont son parti est taxé.

Il faut rappeler que certains partis s’étaient retirés du RHDP unifié avant de revenir faire allégeance. Et ces derniers ont été associés à la vie politique du parti et ont même été appelés à de nouvelles fonctions. Mais le MFA est resté fidèle et n’a jamais eu l’idée de se « retirer ».

Tout ce que demande M. Yaya Fofana, c’est de ne pas être victime de sa fidélité et du respect de sa parole donnée.

Rappelons qu’il y a eu plusieurs grognes au sein du RHDP, selon lesquelles le parti avait ‘’oublié’’ ses partisans les plus fidèles au profit de nouvelles recrues qui étaient autrefois opposées au cheminement et à l’ascension du parti au pouvoir (...) Par ailleurs, le Mfa, par la voix de M. Yaya Fofana, a clairement indiqué que le Mfa, parti fondateur du Rhdp, ne saurait se positionner ailleurs, si ce n'est qu au sein de la grande famille Houphouëtiste. Il a salué les performances économiques et les impressionnantes réalisations du Président de la République, Alassane Ouattara, sur le plan des infrastructures.

Même si le débat était quelques fois perturbé, M. Yaya Fofana s’est défendu avec brio et a répondu aux différentes préoccupations des membres de la plateforme.

