Golf de Guinée: Un navire investi par des pirates au large de la Côte d'Ivoire

Des «personnes non identifiées» investissent un navire-citerne au large de la Côte d'Ivoire

Des "personnes non identifiées" ont investi un navire-citerne immatriculé à Singapour à quelque 550 kilomètres au large de la Côte d'Ivoire, a informé l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) citée par Lefigaro. Vingt membres d'équipages de diverses nationalités se trouvaient à bord du Success 9 lorsque des individus sont montés à son bord lundi dans le golfe de Guinée.

La MPA a dit, mardi soir, travailler en étroite collaboration avec le propriétaire du navire, de même qu'avec le Centre de coordination des secours maritimes de la région de Monrovia et le Centre de commandement et de contrôle de Changi de Singapour "pour examiner la situation et apporter l'assistance nécessaire". Aucun autre détail n'a été communiqué.

Le golfe de Guinée est depuis longtemps en proie à des actes de piraterie, en tant que voie de livraison essentielle du Sénégal à l'Angola sur plus de 5.700 kilomètres. Des bandes criminelles nigérianes sont à l'origine de la plupart des attaques. Depuis 2021, les pirates mènent cependant des attaques plus loin, dans les eaux internationales, selon les transporteurs.

Leur violence et leurs techniques sophistiquées ont encouragé les entreprises du secteur à réclamer une présence navale étrangère plus importante, à l'image de la mission engagée il y a une décennie pour endiguer les attaques de pirates somaliens.

"Il apparaît que les attaques graves se multiplient dans le golfe de Guinée. Nous espérons que davantage de navires de guerre internationaux équipés de moyens héliportés pourront patrouiller dans la zone", a déclaré mercredi à l'AFP, Noel Choong du Centre d'information sur la piraterie, émanant du Bureau maritime international. En mars dernier, des pirates s'étaient emparés d'un pétrolier danois au large du Congo, enlevant six membres d'équipage avant d'abandonner le navire.