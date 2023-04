Municipales Divo - RHDP: Pourquoi la base réclame la candidature de Famoussa Coulibaly

Les militants du RHDP de la commune de Divo, exigent la candidature du député Famoussa Coulibaly. Dans une motion de soutien dont afrique-sur7 a reçu copie, ces militants demandent le respect des orientations du président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, dont le choix, pour la commune de Divo, s’est porté sur la personne de l’honorable Famoussa COULIBALY. Déclaration.

RHDP - Divo : Famoussa Coulibaly fait l'unanimité pour représenter le parti aux municipales

Mobilisés ce 11 avril 2023 à la faveur de la promotion des actions de développement et de cohésion sociale initiées par l’honorable Famoussa COULIBALY, Député de Divo et Secrétaire départemental du RHDP de Divo commune ouest ;

NOUS militants RHDP de la Commune de DIVO dans toute notre diversité ethnique, religieuse et culturelle, adressons une motion de soutien, de déférence et de remerciement à Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA dont la teneur suit :

Considérant que depuis votre accession à la magistrature suprême, vous n’avez eu de cesse de faire de la Côte d’Ivoire un havre de paix et de stabilité reconnu en Afrique et dans le monde entier ;

Soutien au président Alassane Ouattara

Considérant votre profond attachement aux valeurs de paix, de justice et de vivre ensemble ; Considérant votre vision ingénieuse de développement participatif et intégré des populations ivoiriennes et particulièrement de la Région du LOH-DJIBOUA ;

Considérant vos nombreuses réalisations infrastructurelles et sociales en faveur des populations de Divo ; Considérant votre sens élevé du devoir et du modèle parfait d’incarnation de l’Etat que vous êtes ;

Exprimons notre indéfectible soutien et infinie gratitude à toutes vos initiatives de paix, de cohésion sociale et de développement solidaire en faveur des populations ivoiriennes et plus précisément celles vivant à Divo.

Adressons notre reconnaissance infinie à votre personne pour la confiance placée en l’honorable Famoussa COULIBALY afin qu’il préside aux destinées du parti dans la commune de Divo Ouest.

Famoussa Coulibaly dans le classement des meilleurs Secrétaires départementaux au plan national

Saluons la clairvoyance et la sagesse qui vous ont guidé dans la mise en place d’un Comité impartial de sélection des meilleures candidatures afin de porter haut les couleurs du RHDP lors des prochaines élections municipales.

Félicitons vos efforts qui visent à doter le RHDP d’élites politiques compétentes, bénéficiant non seulement de la confiance de la base mais également de l’ensemble des populations à l’image de l’honorable Famoussa COULIBALY dont les actions de développement sont légions dans la commune de Divo et dont les actions d’implantation du RHDP dans la commune Divo enregistrent un succès retentissant avec l’enrôlement 7000 militants soit 80% de militants enrôlés dans le cadre du processus E-militant, faisant de lui le seul cadre politique RHDP de la commune de Divo à figurer dans le classement des meilleurs Secrétaires départementaux au plan national.

Souhaitons par conséquent que vos orientations fondées sur la justice, l’impartialité, le mérite, l’engagement politique et la légitimité populaire soient respectées et prises en compte dans le cadre du processus de désignation des candidats RHDP pour les prochaines élections municipales et particulièrement en ce qui concerne la commune de Divo où votre choix s’est porté sur la personne de l’honorable Famoussa COULIBALY.