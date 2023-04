Côte d'Ivoire - Crise des datas internet : Assalé Tiémoko démonte la DG de l'ARTCI

Le député-maire de la commune de Tiassalé, Assalé Tiémoko, n'en démord pas dans sa lutte contre la hausse des coûts des crédits datas internet en Côte d'Ivoire. Dans une nouvelle publication sur sa page Facebook, le député de la nation s'insurge contre une sortie de la Directrice générale (DG) de l'ARTCI (Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire).

Assalé Tiémoko déconstruit l'auto interview de Mme Namahoua Bamba Touré, DG de l'ARTCI

La DG de L'ARTCI s'est auto-interviewée (interview réalisée par L'ARTCI) dans laquelle, sous de belles questions convenues, elle a donné sa "part" de "vérité" sur l'affaire.

J'ai lu les réponses de la DG et j'ai noté quatre choses.

1/ Elle réaffirme que L'ARTCI est un organisme indépendant.

2/ Elle réaffirme comme je l'ai déjà dit, que L'ARTCI n'intervient pas dans la fixation des prix du détail conformément à l'article 171 de l'ordonnance de 2012 sur les télécommunications, et que cela est laissé à la liberté des opérateurs.

3/ Elle dit que, en plus de la lettre du 7 avril demandant aux opérateurs de suspendre les nouveaux prix, elle leur a envoyé encore un courrier le 13 avril pour leur répéter la même chose.

4/ Elle affirme que L'ARTCI n'a pas fait injonction aux opérateurs d'avoir à appliquer l'augmentation des prix au 6 avril et que le courrier du 5 avril dont j'ai parlé, n'était qu'une simple note d'explication de la décision du 12 janvier 2023. Ce qui, selon elle, est contraire aux "contre-vérités" que des "personnes respectables" auraient dites.

Par "personnes respectables", il faut entendre "Assalé Tiemoko".

L'ARTCI a bel et bien fait injonction aux opérateurs

Et c'est là que je me sens insulté. Mme la DG avait confirmé sa présence le mercredi dernier, sur le plateau de NCI. Et je devrais être à cette émission avec elle. Si elle était venue à cette émission, elle aurait pu me dire en face, que je disais des contrevérités au sujet de l'injonction que les opérateurs ont reçu.

Mais voilà que dans une interview réalisée dans son bureau avec son collaborateur, elle m'accuse d'avoir dit des contre-vérités, assurée qu'il n'y aura pas de réplique.

Je voudrais dire à Mme la DG que si elle ne veut pas utiliser le pouvoir qui est entre ses mains pour protéger les Ivoiriens, on en prend acte, on va se débrouiller seuls. Mais qu'elle ne se moque pas de nous.

L'ARTCI a bel et bien fait injonction aux opérateurs d'avoir à appliquer les nouveaux prix le 6 avril 2023.

Au point 7 du courrier envoyé aux opérateurs le 5 avril, il est bien écrit :

" Aussi, l'ensemble des services data mobile des opérateurs (anciennes ou nouvelles) doivent être rendues conformes à la présente décision, ce à compter du 6 avril 2023".

Le 6 avril, les opérateurs ont obéi à cette injonction.

Je vous mets en capture, le passage qui mentionne l'injonction.

On ne se risque pas dans ce genre de combats, si on n'a pas de preuves.

Assalé Tiemoko Antoine.

Député de la nation

Journaliste d'investigations.