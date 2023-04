Gims, accusé de complotisme, affirme que "L’Afrique a peuplé l’Europe en premier"

Le célèbre chanteur congolais Gandhi Djuna, dit Gims, a été pris dans une polémique après une interview diffusée sur YouTube, où il affirme que "L’Afrique a peuplé l’Europe en premier".

Maître Gims persite et assume, l'africain était top de la science

Selon Maître Gims, les noirs étaient des chevaliers qui ont vécu en Europe avant d'être décimés par les blancs. De plus, Gims prétend que les noirs avaient déjà l'électricité à l'époque de l'Empire de Koush. Ces déclarations ont déclenché une vague d'indignation et de critiques sur les réseaux sociaux.

Gims ne s'est pas arrêté là et a poursuivi sa théorie en affirmant que les Égyptiens avaient une science incroyable qui dépassait l'entendement et que l'on retrouvait des tableaux classés et cachés dans des catacombes où l'on voyait des noirs en chevaliers. Selon le chanteur, les historiens cacheraient ces vérités pour nous faire croire que notre histoire a commencé sur un bateau négrier.

Les affirmations de Gims ont été qualifiées de complotistes et ont suscité de nombreuses réactions négatives. Certains internautes ont accusé le chanteur de répandre des théories du complot dangereuses qui peuvent semer la confusion dans l'opinion publique.

Gims a toutefois réagi sur Twitter en postant un article de L'Obs datant d'avril 2015, affirmant qu'il soutenait sa théorie. Selon lui, il est important de connaître notre histoire réelle pour éviter de tomber dans des clichés et des stéréotypes.