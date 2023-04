Côte d'Ivoire / Depuis l'exil, Soro révèle : "Ouattara avait décidé de confisquer le pouvoir..."

À la faveur de l'anniversaire de naissance de son ex directeur de protocole, Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul, Guillaume Soro s'est fendu d'une déclaration sur sa page Facebook. Dans celle-ci, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, en exil depuis 2019, fait un bref rappel de sa brouille avec le président Alassane Ouattara mais surtout demande à son ex collaborateur, incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), de prendre courage et de ne pas perdre espoir.

Liberté pour Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul (Par Guillaume Soro )

Mon cher Soul,

Te souviens-tu ? Ce jour-là, à ma résidence, nous étions, quatre, réunis et je vous disais alors tristement que nous connaîtrons bientôt des jours sombres et difficiles.

Je vous révélais que Ouattara avait décidé de confisquer le pouvoir et qu’il était déterminé à écraser tout le monde pour y parvenir. Je vous avais aussi dit que pour ce que j’étais vis-à-vis de ma conscience, je me refusais de l’accompagner dans cette forfaiture et que pour cela, je serai hélas son pire ennemi.

Si tu te souviens, j’avais dit que certains d’entre nous mourrons, d’autres fuiraient en exil et d’autres encore seraient jetés en prison. Il semble que ça n’a pas raté. Enfin, je vous avais interrogé individuellement vous les trois compagnons :

" Voulez-vous que nous suivions Ouattara dans son aventure d’un troisième mandat ? Ou êtes-vous prêts à accepter votre destin tel que édicté par Dieu?" Tu as été le premier à répondre par l’affirmative. Mesurais-tu la portée de cette réponse à cet instant précis?

À mon regard vous saviez tous que la situation était dangereuse. Aujourd’hui, cela fait quatre anniversaires que tu subis dans une obscure cellule dans un pays qui est en lui-même une prison béante à ciel ouvert. Et moi dans les affres de l’exil. Ce message juste pour te dire que je ne suis pas dupe.

Je sais que tu paies le prix de la fidélité, de la loyauté et de la fraternité qui nous lie. Et ensemble, nous payons le prix de notre insoumission ou disons plutôt de notre rectitude. Cela est sans regret si notre martyr commun peut constituer le nécessaire sacrifice pour le retour du bonheur en Côte d’Ivoire.

Alors nous n’aurons pas vécu en vain ! Je te demande de demeurer fort car l’on nous prévoyait le pire et le Souverain s’est opposé. Le Souverain est avec nous. Qui donc peut être contre nous? Que cette année soit ton "ANNUS MIRABILIS" Joyeux Anniversaire !

Guillaume Kigbafori Soro.

Ce 16 avril 2023.