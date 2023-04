Découvrez le Carnaval Manhindi : la fête colorée de l’Agnéby-Tissa

Plongez dans l'univers du Carnaval Manhindi, une célébration traditionnelle du sud de la Côte d’Ivoire remplie de couleurs, de joie de vivre, à travers des danses, des chants, des présentations de nourritures et la culture de la région.

Carnaval Manhindi, qu’elle est sa particularité

Le Carnaval Manhindi, également connu sous le nom « festival de l’Agnéby-Tissa », est l'une des plus grandes célébrations du sud de la Côte d’Ivoire et d'Afrique de l'Ouest. Cette fête débute le 28 avril pour s’achever le 1er mai de chaque année, dans un des départements de l’Agnéby-Tissa. Pour 2023, c’est la ville d’Agboville qui accueille l’édition.

Pendant ces festivités, les personnes présentent se rassembleront pour chanter, danser, manger et profiter des sites touristiques du département de l’Agnéby-Tiassa. C’est un moment de partage et de rapprochement entre les carnavaliers pour découvrir la culture de la région. Les couleurs vives des accoutrements des acteurs du Carnaval Manhindi symbolisent la joie et la vitalité de la vie. Les participants porteront tous les ans des vêtements traditionnels et mangeront des plats locaux.

Le Carnaval Manhindi a une importance touristique pour la région. La Maison Internationale de l’Agnéby-Tiassa (MIRAT) qui porte le projet a pour objectif d’attirer du monde dans la région tous les ans pour faire découvrir son extraordinaire potentiel touristiques.

L’évènement se veut une attraction touristique populaire pour les visiteurs étrangers. De nombreuses villes des départements du sud de la Côte d’Ivoire, ceux de l'Agnéby-Tiassa comme Taabo, Tiassalé et Sikensi seront à l’honneur lors du Carnaval.

En résumé, le Carnaval Manhindi est une fête colorée, joyeuse et culturelle qui prône l’attente cordiales entre tous les peuples autour des valeurs de l’Agnéby-Tissa. Plus de 120 000 personnes en provenance de France, Canada, Etats-Unis, Togo, Benin, Réunion, Sénégal et de bien d’autres pays sont attendus à Agboville du 28 avril au 1er mai 2023.

N'hésitez pas à découvrir cette célébration unique et fascinante lors de votre prochain voyage en Inde.