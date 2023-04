Côte d'ivoire : Guillaume Soro souhaite "annus mirabilis" à Soul to Soul

Dans ce message, Guillaume Soro s'adresse à son ami Koné Kamaraté Souleymane, plus connu sous le nom de "Soul to Soul", incarcéré depuis quatre ans en Côte d'Ivoire.

Guillaume Soro parle de nouveau à "Soul to Soul",

Soro revient sur un échange qu'il a eu avec Soul to Soul avant le nouveau mandat du Président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il avait alors prévenu ses amis que la situation allait être difficile et que certains allaient mourir, d'autres fuiraient ou seraient emprisonnés.

Aujourd'hui, Guillaume Soro est en exil et Soul to Soul est toujours derrière les barreaux. Mais Soro veut que son ami Soul to Soul sache qu'il est conscient du fait qu'il paie par la prison le prix de leur "insoumission et de leur rectitude".

Soro rappelle que le Souverain est avec eux et que leur martyr commun pourrait être le sacrifice nécessaire pour le retour du bonheur en Côte d'Ivoire.

Il souhaite à son ami un "ANNUS MIRABILIS" pour cette nouvelle année, malgré la dureté de sa détention.

Il faut noter que le Président Laurent Gbagbo avait adressé ces mêmes paroles à Gauillaume Soro du temps de la rébellion armée conduite par ce dernier contre son régime. L'ex-président de la Côte d'Ivoire disait : "Ils me combattent pour un homme qu'ils ne connaissent pas, parlant du Président Alassane Ouattara. Certains seront tués, les plus chanceux seront en prison ou en exil."

Guillaume Soro tente de s'approprier ces mots dans son courrier adressé sur Twitter à son ami et ancien chef de protocole.