Clash sur Life Tv / Diana Bouli répond à Kevin Obin: "Stéphanelle ne se prostitue pas..."

L’animateur Kevin Obin s’est vu répondre par une influenceuse camerounaise après ses propos jugés discourtois envers Stéphanelle au cours de l’émission la P’tite Sauce sur life TV.

Diana Bouli recadre Kevin Obin après ses piques contre l'influenceuse camerounaise, Stéphanelle

La sortie médiatique du présentateur-télé, Kevin Obin, au sujet de l’influenceuse camerounaise, Stéphanelle, a offusqué certaines personnes.

La TikTokeuse camerounaise, Diana Bouli n’a pas apprécié les propos du présentateur de l’émission La p’tite Sauce sur Life TV. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la starlette a sèchement répondu à Kevin Obin.

‘’Toi, tu sors avec des personnes très sales et tu veux parler des gens. Tu arrives sur une chaîne de télé très suivie et tu pointes du doigt une jeune fille qui ne t’a absolument rien fait ! Je conçois totalement que vous pensez qu’elle n’a pas de talent, mais où vous l’avez connue, ce n’était pas une émission où il fallait qu’elle montre son talent. C’était une émission de téléréalité pour un but précis, et je pense que si elle a attiré une si grosse communauté, c’est son caractère qui vous a attiré’’, répond-t-elle.

Maintenant, en ce qui concerne les opportunités d’affaires dont dispose Stéphanelle, Diana Bouli a fait savoir à Kevin Obin qu’elle en sait beaucoup.

‘’Parlant des opportunités de Stéphanelle, comme tu dis qu’elle n’en a pas, alors je vais te citer les opportunités qu’elle a. Stéphanelle est l’égérie de deux marques de cosmétiques différentes d’abord, même si ça, c’est petit pour vous, moi je peux concevoir. Mais elle n’est pas mariée, elle est célibataire, elle n’a pas d’enfants, mais Stéphanelle par mois, gagne plus d’un million par mois. Sans oublier qu’elle était au Togo, tu sais combien elle s’est fait là-bas ? Comme tu dis qu’on l’a oubliée, on ne l’a pas oubliée. Elle a fait yango aussi, il y a une marque de chaussures pour laquelle elle sera bientôt l’égérie et je suis super contente pour elle, il y a plein de trucs comme ça. Tu pensais que les artistes ne nous paient pas pour faire les TikTok de leurs chansons. Ils nous paient pour ça ! Et elle gagne bien sa vie mon frère, peut être toi tu es milliardaire, mais moi je peux vous certifier une chose, Stéphanelle ne se prostitue pas parce qu’elle n’en a pas besoin’’, ajoute-t-elle.

Un feuilleton de réaction se profile à l’horizon après les déclarations de Diana Bouli.