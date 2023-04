Côte d’Ivoire / Popo Carnaval de Bonoua 2023: Serge Marius Koua élu l'homme le plus beau

Le vainqueur du concours de beauté pour homme appelé Ebê au Popo Carnaval de Bonoua, s’appelle Serge Marius Koua. Il a été élu à l’issue d’une élection qui a eu lieu le samedi 15 avril au foyer des jeunes de Bonoua.

Serge Marius Koua est le nouveau Ebê du Popo Carnaval de Bonoua

Après l’élection de la plus belle fille du Popo Carnaval de Bonoua, les hommes les plus beaux étaient aussi à l’honneur.

Toujours au foyer des jeunes, les habitants sont sortis le samedi 15 avril massivement pour connaître le Ebê de la 42ème édition de ce grand événement culturel en pays Abouré Ehivet.

En langue Abouré, le Ebê signifie homme courageux, élégant, mais aussi très fort qui sait prendre soin de sa famille.

Justement, les dix candidats qui ont été sélectionnés par le commissariat général du Popo Carnaval de Bonoua, répondent aux critères demandés.

Ils étaient bien bâtis avec une corpulence qui a fait dire à une spectatrice que ce sont les hommes qu’il lui faut. Et ce après la parade avant même le début de la compétition.

Contrairement aux autres années, l’édition 2023 du concours Ebê a vu une innovation s'ajouter. Il s’agit de quelle manière le pagne est porté par les hommes lors des grandes cérémonies.

Et, les dix candidats ont été soumis à cela dès le premier passage. Après le test sur le port du pagne, les Ebê sont revenus habillés dans une tenue que les Abouré appellent Djampan (Un habillement scintillant).

Comme chez les filles où la tenue olympique attire l’attention du public, les hommes ont mis plein la vue avec leur passage en Ablakon (NDLR : Cache-sexe).

Au niveau de ce passage, les candidats ont mimé les travaux champêtres, la pêche, la chasse, etc. Les femmes surtout lançaient des cris pour apprécier cette partie.

Puis la tenue de noblesse a mis fin au passage des 10 candidats. Sans surprise, depuis le début jusqu’au dernier passage, le candidat numéro 4 a fait l’unanimité.

Il s’agit Serge Marius Koua, 1,99 m, 35 ans, conseiller clientèle et célibataire avec un enfant, qui a été choisi par le jury comme le Ebê 2023 du Popo Carnaval de Bonoua.

Il succède ainsi à Paul Etia Kouassi (Ebê 2022). Il a reçu du parrain de la cérémonie, Yamoussou Clément (PDG Yam’s Group), un terrain d’une valeur de 8 millions de Francs CFA.

Ses deux dauphins sont respectivement Horgan Miessan Yangah (1er dauphin et candidat numéro 5 avec 1,79 m), 37 ans, planteur et fiancé avec 4 enfants, et Louis Armand Joslain Kadjo Opokou (2ème dauphin et candidat numéro 1 avec 1,85 m), 35 ans, maçon et célibataire avec 3 enfants.

Les deux dauphins ont reçu des lots ainsi que les sept candidats malheureux.