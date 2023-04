Crise des datas : Accusé d'être actionnaire à Orange Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon se défend

Face à la grogne des consommateurs ivoiriens contre la hausse des coûts des crédits datas internet, Jean-Louis Billon que plusieurs accusaient de garder le silence du fait d'être actionnaire à Orange Côte d'Ivoire, a fini par réagir. Dans une auto interview publiée sur sa page Facebook, l'un des prétendants à la présidence de la République lors de la présidentielle de 2025, a tenté de se défendre. Lisons ensemble son point de vue sur la crise des datas.

Jean-Louis Billon s'explique sur la crise des datas : "J’ai toujours privilégié l'intérêt collectif dans ma façon de fonctionner et c'est toujours d’actualité"

Journaliste Tanny Hervé : Bonjour M. Billon, l'actualité est marquée par une polémique sur la hausse des coûts des datas en Côte d'ivoire. Plusieurs acteurs de la vie politique et économique se sont prononcés sur le sujet. Votre réaction semble attendue, pourquoi ne vous êtes vous pas encore prononcé ?!

Jean-Louis Billon : Écoutez, je commencerai par rassurer en disant que je ne suis pas silencieux. Il est fort louable que ce problème ait été évoqué et relayé a grand renfort de médias, mais cela créé également beaucoup d'opportunisme sur cette question. En ce qui me concerne, je suis Président de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles de l’Assemblée Nationale, en cette qualité j’ai été saisi à l’effet d'entendre les structures impliquées dans la chaîne de valeur des télécommunications en Côte d’Ivoire, afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation.

Je pense que ce ne serait pas éthique dans cette position de faire une sortie, avant de les avoir préalablement écoutés.

Journaliste Tanny Hervé: certaines personnes sont tenté de croire que votre silence serait dû au fait que vous ayez des intérêts personnels en tant qu'actionnaire à Orange Côte d’Ivoire.

Jean-Louis Billon : (Rires!)

C'est un procès d’intention, qui me ferait plutôt sourire. Vous savez, il y’a 20 ans alors que j’entamais mon mandat de Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d’Ivoire, une de mes premières actions a été de militer contre la cherté de la vie auprès des différentes autorités.

Sur la question des coûts élevés de l’internet en CI, j'ai adressé un courrier au Ministre des NTIC d’alors, Feu le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, afin qu'il favorise la réduction des coûts, qui apparaissaient prohibitif en Côte d’Ivoire. Ces montants étaient paradoxalement estimés jusqu'à 40 fois plus chers que ce qui se pratiquait en occident. A cette période, j'étais pourtant déjà actionnaire à Orange Côte d’Ivoire.

J’ai toujours privilégié l'intérêt collectif dans ma façon de fonctionner et c'est toujours d’actualité. Mes prises de position ont toujours été portées par cette vision et ce n'est pas prêt de changer. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j’ai toujours milité contre la cherté de la vie, contre les monopoles et abus de positions dominantes et pour plus de compétitivité de notre économie. Je peux vous assurer qu'internet n’est pas exclu de ma démarche.

Le débat se tiendra dans l’hémicycle avec toutes les parties prenantes de la téléphonie.