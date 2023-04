Côte d'Ivoire: Le "vampire" de N'Douci arrêté, il buvait le sang de ses victimes

Incroyable mais vrai ! Un homme solitaire, spécialisé dans les agressions à l'arme blanche sur des femmes dans la ville de N'Douci, a été arrêté par la police.

N'DOUCI : Un solitaire tailladeur de femmes, interpellé par la police

Selon un rapport de la police nationale, cet homme qui était recherché depuis décembre 2022 pour avoir tailladé plusieurs femmes à l'aide d'une machette ou d'une daba et bu leur sang, a finalement été arrêté dans la ville de N'douci. Même si les victimes, au nombre de sept, ont toutes survécu à leurs blessures, les habitants de N'douci, eux, étaient en proie à la peur depuis plusieurs mois en raison des attaques répétées de cet homme inconnu.

Cet agresseur solitaire attaquait des femmes à différents moments de la journée, que ce soit en plein jour ou la nuit, avec une machette ou une daba et leur infligeait des blessures plus ou moins graves. Il se raconte qu'après chaque attaque, l'agresseur buvait le sang de sa victime avant de prendre la fuite. Les hommes du commissaire Dembele Aboubacar du Commissariat de N’douci, ont réussi à remonter la piste de l'homme grâce à plusieurs témoignages de personnes ayant croisé un individu correspondant à sa description dans les environs des lieux d'agression.

Finalement, après plusieurs mois de traque, les forces de l'ordre ont réussi à interpeller l'homme en question. Le suspect a été déféré devant les juridictions compétentes pour être jugé. Au grand soulagement des habitants de N'douci qui ont salué le travail de la police nationale et du commissaire Dembele. Cet incident rappelle une fois de plus l'importance de la vigilance et de la coopération entre les habitants et les forces de l'ordre pour maintenir la sécurité dans nos villes et nos communautés.

Info : Police secour