Côte d'Ivoire / Urgent: Ouattara convoque les sénateurs et les députés

Le président Alassane Ouattara doit s'exprimer, le mardi 25 avril 2023 à Abidjan, devant les deux chambres du parlement, réunies en congrès.

Ouattara devant les députés et les sénateurs le Mardi 25 avril

Le président de la République, Alassane Ouattara, sera face aux parlementaires ivoiriens le Mardi 25 avril prochain. Le chef de l'État convoque les députés et les sénateurs en congrès, pour se prononcer sur l'état de la nation près de quatre mois après son traditionnel discours de nouvel an. Même si cette convocation est considérée comme conforme à la Constitution, on s'interroge, bien sûr, sur ce que va dire le président Ouattara.

Depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire est confrontée à une crise des datas internet, relative à une décision de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications (ARTCI), enjoignant les maisons de téléphonie mobile de revoir à la hausse les coûts des données mobiles internet.

Aussi, à moins de trois ans de la fin de son troisième mandat présidentiel, Alassane Ouattara va-t-il décider de se retirer au profit d'un candidat de la "jeune génération", comme il avait voulu le faire en mars 2020 en désignant Amadou Gon Coulibaly, décédé six mois avant l'élection présidentielle qui l'a "contraint" à se représenter ? Rien n'est moins sûr !