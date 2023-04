Abidjan accueille la 7è édition de la conférence risques pays Côte d'Ivoire

Le jeudi 04 mai prochain, se tiendra au Sofitel Abidjan, la 7è édition de la conférence risques pays Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : La Conférence Risque Pays prévue pour le 04 mai 2023

En prélude à cette activité, une conférence de presse s'est tenue le mercredi 19 Avril 2023 dans les locaux de Bloomfield Investment Corporation. Stanislas ZEZE, PDG de Bloomfield Investment Corporation, a au cours de cette conférence de presse, présenté les enjeux de la 7è édition de la conférence risques pays Côte d'Ivoire.

" L'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation présentera le rapport risque pays Côte d'Ivoire, mettant en relief les forces, les faiblesses, les opportunités et les axes d'amélioration du pays" a t-il déclaré.

Poursuivant, le PDG de Bloomfield Investment Corporation a fait savoir que ce rapport établi par son institution, s'adresse principalement aux investisseurs locaux, régionaux et internationaux. Quelles sont les opportunités d'investissement ? Quel peut être le retour sur investissement ? Quel est le risque de perdre son capital ? Ce sont les trois (03) fondamentales questions abordées dans ce guide économique qui " permettra aux investisseurs de prendre des décisions d'investissements éclairées", selon Stanislas Zézé.

Plus de 500 personnes parmi lesquelles des acteurs politiques, des membres du corps diplomatique, des chefs d'entreprises et des cadres du secteur privé et public ivoirien, sont attendus à cette conférence.

Il est à noter que dans le souci de faire avancer les discussions sur les questions de développement économique en Côte d'Ivoire, quatre panels de haut niveau seront menés par des experts, à travers les thèmes suivants:

1. Quelle est la meilleure stratégie pour une décentralisation économique effective en Côte d'Ivoire?

2. Comment réinventer le système éducatif ivoirien (qui semble être fragilisé) ?

3. Quelle est la stratégie pour développer l'économie culturelle en Côte d'Ivoire ?

4. Quel est l'impact de la recomposition du paysage politique ivoirien et quelles sont ses perspectives ?

Introduites depuis 2017 par l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, les Conférences Risques Pays ont pour objectif d'établir la cartographie de risque d'investissement d'un pays donné sur la base d'un rapport pays.

Infos : Nicaise B