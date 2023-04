Côte d’Ivoire: Un député RHDP cité dans une affaire d’expropriation à Dimbokro

Le Député de Séguelon, Honorable KONATÉ VASSIRIKI, est accusé par d’anciens cadres de la société UTEXI de Dimbokro, de vouloir leur arracher leurs maisons acquises après cession, auprès de l’ancienne direction de la société UTEXI.

Dimbokro: Crise entre le député KONATÉ VASSIRIKI et le Collectif des Cadres de l’ex-UTEXI S.A.

En 1997, le Conseil d’administration de la société UTEXI de Dimbokro décide de céder neuf (9) des quinze (15) villas de la cité - cadre UTEXI au personnel cadre ivoirien. Ainsi, après avoir entériné la sortie de ces neuf (9) villas des immobilisations de la Société UTEXI, il est procédé, de 1997 à 2001, à des prélèvements relatifs à la cession desdites villas, sur les salaires des cadres intéressés. En 2001, les paiements étant venus à échéance, chaque cadre intéressé a été autorisé à effectuer les différentes mutations à son nom.

Mais en septembre 2002, suite à l’attaque de la Côte d’Ivoire par la rébellion, UTEXI a dû arrêter ses activités. C’est le début d’une procédure de liquidation des biens en passant par une procédure de règlement judiciaire. En 2012, l’ordonnance n°2885/2012 autorise le Syndic à céder l’ensemble du patrimoine industriel et immobilier d’UTEXI à M. KONATÉ VASSIRIKI. Désormais propriétaire de la société qui a tenté en vain de rouvrir en 2014, le député de Seguelon veut récupérer les villas cédés.

Commence là une longue bataille juridique entre lui et les ex cadres de UTEXI, qui disent être régulièrement l’objet d’harcèlement de la part des Huissiers de justice qui ne cessent de leur servir des assignations et notifications de sortie de leurs propres logis. Dans un mémo sur l’affaire de la cession des villas de cité-cadres UTEXI de Dimbokro, consulté par Afrique-sur7, les plaignants font remarquer que la reprise de l’usine n’a aucun lien avec les logements de personnel, encore moins l’expropriation des personnes qui ont des droits beaucoup plus anciens que les nombreux titres de propriété obtenus de par des contorsions juridiques.

« Au moment de l’acquisition d’UTEXI S.A. par M. KONATÉ VASSIRIKI, les 9 villas appartenant aux cadres concernés, ne faisaient plus partie du patrimoine d’UTEXI. Par quelle magie, elles seraient incorporées à nouveau? », s’interrogent-ils. Puis d’ajouter: «Nous estimons ne rien avoir avec l’acquéreur d’UTEXI comme le prétend M. KONATÉ VASSIRIKI, sauf qu’en se faisant attribuer un titre de propriété sur l’ensemble de la parcelle de 21 000 mètres carrés, il l’a fait à dessein dans l’intention manifeste d’arracher les biens d’autrui. Il aurait pu se contenter de ses 6 villas acquises et le club house qui sont restés dans le patrimoine à UTEXI jusqu’en 2012 ».

La réaction du député KONATÉ VASSIRIKI

Interrogé pour avoir sa version des faits, l’honorable député de la nation a confié détenir un ACD sur ces biens achetés depuis 2011. « Devenir propriétaire d’une maison, c’est avoir un ACD. Qu’ils vous présentent leurs actes de propriété. S’ils ont leurs actes de propriété, de quoi ont-ils peur? », interroge-t-il.

Poursuivant, le député KONATÉ VASSIRIKI déclare que les promesses entre le Collectif des Cadres de l’ex-UTEXI S.A. et leur ex employeur, n’engagent qu’eux-seuls. « J’ai acheté la société de UTEXI-sa en liquidation. L’actif mobilier, immobilier et industriel sans restriction de patrimoine. Cette annonce a été faite au journal officiel. Je n’ai rien à voir avec leur ancien employeur. La justice a saisi les biens de celui-ci et les a vendus pour solder ses dettes », nous a-t-il fait savoir. Nous y reviendrons!