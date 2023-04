Popo Carnaval de Bonoua: Valérie Cynthia Désirée Affian élue Apoutchou 2023

L’élection Valê Kuklu ou Apoutchou fait partie des innovations du Popo Carnaval de Bonoua 2023. Et la toute première élue de ce concours est Valérie Cynthia Désirée Affian.

Valérie Cynthia Désirée Affian est la nouvelle Apoutchou du Popo Carnaval de Bonoua

Chaque année, à l’organisation du Popo Carnaval de Bonoua, le commissariat général apporte plusieurs innovations pour ne pas rester dans du déjà-vu.

C’est le cas du concours de beauté pour enfants, du concours culinaire et j’en passe. Pour la 42ème édition, un nouveau concours de beauté dédié aux femmes uniquement, vient de s’ajouter aux autres déjà existants que sont les élections Awoulaba, Miss Popo et Ebê.

Ainsi, pour la première fois, l’instauration de la compétition Valê Kuklu (NDLR : Apoutchou en langue Abouré) a donné une nouvelle dimension à l’événement culturel dans la sous-préfecture de Bonoua.

Les personnalités au nombre desquelles le premier magistrat de la commune de Bonoua, Jean-Paul Amethier, n’ont pas voulu manquer cette célébration de la beauté et particulièrement en pays Abouré.

Pour marquer la différence avec le concours Awoulaba, les dix Apoutchou présentées ce soir du mercredi 19 avril au foyer des jeunes de Bonoua, avaient une taille qui oscillait entre 1,50 m et 1,65 m.

Seulement, elles n’avaient pas forcément un postérieur prédominant. La cour du foyer des jeunes a refusé du monde, tellement la population voulait voir à quoi ressemblaient les candidates Apoutchou de Bonoua.

Après la parade et trois passages respectivement en tenues de sport, traditionnelle et de soirée. Avec un message de paix lancé en Agni, Malinké, Abouré, Baoulé et Appolo par les différentes candidates, suivi de quelques pas de danses soutenus par des chansons d’artistes ivoiriens, la candidate numéro 5, Valérie Cynthia Désirée Affian, 31 ans, 1,61 m, célibataire avec un enfant et de profession esthéticienne, a été élue la toute première Valê Kuklu du Popo Carnaval de Bonoua 2023.

Elle est suivie par sa première dauphine Valê Kuklu, Nadia Tigori Akoua Effoloua (candidate numéro 9), 33 ans, institutrice, 1,62 m, célibataire sans enfant, et de sa deuxième dauphine Valê Kuklu, Vanessa Orphelia Kouamé Chi Affoué (candidate numéro 6), 25 ans, commerçante, 1,61 m, célibataire avec deux enfants.

Plusieurs lots comme des bouteilles de gaz B6 et de l’argent ont été remis au trio gagnant. Les sept autres candidates malheureuses n’ont pas été aussi oubliées.