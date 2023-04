Ramadan 2023 : La fête de l'Aïd célébrée ce vendredi en Côte d'Ivoire

Ramadan - En Côte d'Ivoire, la fête de l'Aïd el-Filtr marquant la fin du jeûne musulman est fixée au vendredi 21 avril 2023, a annoncé jeudi soir un communiqué conjoint du Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites (CODIS) et du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM).

La communauté musulmane célèbre la fin du Ramadan 2023 ce vendredi 21 avril

Le mois de jeûne se termine ce jeudi 20 avril au soir pour tous les musulmans de Côte d'Ivoire.

Le croissant lunaire, en effet, a été observé ce jeudi à Attécoubé et à Bondoukou. L'information a été donnée depuis la Grande mosquée de la Riviera Golf.

La rupture du jeûne du ramadan s'accompagne de la fête religieuse de l'Aïd el-Fitr qui sera donc célébrée ce vendredi 21 avril 2023, premier jour du mois de chawwal.

La date de fin du ramadan avait déjà été établie par des calculs astronomiques mais les instances musulmanes s'en remettent à la tradition d'observer la lune pour confirmer la rupture du jeûne.

Ce jeudi 20 avril, les responsables religieux ont attendu d'apercevoir le premier croissant de lune pour confirmer le passage au mois de chawwal, selon le calendrier hégirien.