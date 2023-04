Côte d'Ivoire: Abidjan va se doter de trois nouveaux échangeurs, les explications de Patrick Achi

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé, ce jeudi 20 avril 2023, au lancement des travaux de construction de trois nouveaux échangeurs sur le boulevard François Mitterrand, dans la commune de Cocody, à Abidjan.

Amélioration de la mobilité urbaine : Le Premier Ministre, Patrick Achi lance les travaux de construction de trois nouveaux échangeurs sur le boulevard François Mitterrand à Abidjan

"A travers la construction de ces trois échangeurs, le Gouvernement envisage de faire du boulevard François Mitterrand un élément du futur corridor international Abidjan-Lagos, via son ouverture projetée sur Grand-Bassam’’, a indiqué le Chef du Gouvernement.

Poursuivant, Patrick Achi a expliqué que l’axe Abidjan-Lagos pèse pour près de 75% des activités commerciales de la région. Et le secteur des transports dans chaque pays traversé génère entre 5% et 8% du PIB.

La construction desdits échangeurs aux carrefours de l’Ecole de Police, de la Rivera 3 et de la Rivera Palmeraie, permettra d’améliorer la fluidité du trafic sur le boulevard François Mitterrand, qui parfois peut enregistrer des échanges de flux de plus de 110 000 véhicules par jour.

Les trois échangeurs dont le lancement officiel des travaux de construction s’est fait ce jour, présentent des caractéristiques diverses.

Ainsi, au niveau du carrefour de l’école de police, il s’agit d’un Fly over à tablier bi-caisson mixte acier-béton à cinq (05) travées d’une longueur totale 170m et d'une largeur de 20,6 m comportant trois (3) voies de circulation par sens. Il est fondé sur 84 pieux descendus à 20 m.

A cela s’ajoutent des aménagements routiers au sol, la construction de contre-allées et le réaménagement du Boulevard François Mitterrand sur une longueur de 820 m.

Un coût global d’environ 75 milliards F CFA HT

Celui au niveau du carrefour de la Riviera 3, est également un Fly over à tablier bi-caisson mixte acier-béton à cinq (05) travées. Le pont aura une longueur totale de 221 m et une largeur de 20,6 m, avec trois (3) voies par sens de circulation.

Il est fondé sur 90 pieux descendus à 20 m de profondeur. Il comporte des aménagements routiers au sol ainsi que la construction de contre-allées et le réaménagement du Boulevard François Mitterrand sur une longueur de 830 m.

Enfin, au niveau du carrefour de la Riviera Palmeraie, l’ouvrage retenu est un pont de type Fly over à tablier bi-caisson mixte acier-béton à six (06) travées d’une longueur totale de 266 m sur une largeur de 20,6 m portant 2x3 voies de circulation.

L’ensemble repose sur des fondations constituées de 105 pieux descendus à 20 m de profondeur. Il est également prévu la construction de contre-allées et le réaménagement du Boulevard François Mitterrand sur une longueur de 715 m.

Outre la construction de ces trois ouvrages principaux, il est prévu la réalisation de deux passerelles piétonnes et l’aménagement de parkings et d’arrêt d’autobus. D’un coût global d’environ 75 milliards F CFA HT, le projet est cofinancé par la JICA et l’Etat de Côte d’Ivoire.

Améliorer les conditions de vie de la population à travers l’amélioration de la fluidité routière

La construction des trois échangeurs s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet de Transport Urbain d’Abidjan (PTUA). Il vise une amélioration des conditions de vie de la population à travers l’amélioration de la fluidité routière à Abidjan, la lutte contre la pollution atmosphérique, la réduction du chômage des jeunes, l’amélioration des revenus de la population notamment les femmes opératrices économiques dans les secteurs du vivrier.

Le volet infrastructures routières du PTUA porte sur la construction du 4ème pont d’Abidjan reliant la Commune de Yopougon à celles d’Attécoubé et d’Adjamé, l’aménagement de l’autoroute périphérique Y4, l’élargissement de la route de la Prison Civile (Sortie Est), l’élargissement de la route de Dabou (Sortie Ouest) tous en cours de réalisation.

Et enfin, la construction de 03 échangeurs aux Carrefours de l’école de Police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie sur le Boulevard François Mitterrand.

La réalisation des travaux de construction des trois nouveaux échangeurs a été confiée au groupement d’entreprises Japonaises SHIMIZU Corporation / TOA Corporation / JFE Engineering Corporation et la Maitrise d’œuvre est assurée par le Groupement ORIENTAL Consultant/INGEROSEC CO / ETECO. Les travaux sont prévus s’exécuter sur un délai de 33 mois.

Avec CICG.