Côte d’Ivoire: Quelque chose se passe entre Déborah Blaka et le rappeur Lil Jay

Le jeune rappeur Lil Jay et protégé de Gims est en couple avec la belle Déborah Blaka. Il a confirmé sa relation avec la jeune fille qui a fait le buzz au CAM Tchin-Tchin 2022 au cours de l’émission Showbuzz.

Déborah Blaka et Lil Jay en couple

La silhouette de Déborah Blaka est devenue virale sur les réseaux sociaux après son apparition au CAM Tchin-Tchin 2022’’, avec le crâne rasé. Très vite, la jeune fille de 19 ans en classe de Terminale est invitée sur les plateaux de télévision pour parler d’elle.

En décembre 2022, elle confiait comme cela à Euloge Kuyo First sur sa vie sentimentale : ‘’J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, je suis en couple. Ce n'est pas une personnalité publique et en plus, mieux vaut qu'il reste dans l'anonymat".

Cinq mois après, les propos de la belle Déborah Blaka sont mis en doute par le jeune rappeur ivoirien Lil Jay à l’émission Showbuzz sur NCI.

Le frère cadet de Eljay, lui aussi rappeur et ancien membre de Kiff No Beat, devait s’expliquer sur une photo qu’il a postée sur sa page Facebook où il était couché dans le lit avec Déborah Blaka. ‘’Je suis couché avec une femme dans un lit’’, écrit-il avec un émoticône de coeur.

Mulukuku DJ et ses deux chroniqueurs voulaient en savoir davantage avec des questions pertinentes sur leurs postures dans le lit. Et Lil Jay de répondre :

‘’C’est une très belle femme que j’apprécie beaucoup. Cela fait cinq mois maintenant qu’on se connaît. C’est après le buzz qu’elle a fait sur les réseaux sociaux que nous nous sommes rencontrés’’.

Non satisfaits de cette réponse, les trois animateurs voulaient savoir à quel moment la photo a été prise. ‘’On revenait de la salle de sport. Ce n’est pas un tournage de clip. La photo a été prise dans un endroit éloigné d’Abidjan’’, répond-t-il.

Avant d’ajouter concernant le mariage demandé par Ozone : ‘’On verra bien’’. Finalement dans la rubrique ‘’Le Oui/Non’’ de Showbuzz à la question de Mulukuku DJ: ‘’La jeune fille avec laquelle tu es sur la photo est-elle ta petite-amie?’’.

Après plusieurs hésitations, Lil Jay se résigne à répondre : ‘’Oui’’. Il met ainsi fin aux suspicions soulevées par de nombreux internautes en commentaires de cette photo.