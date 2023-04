Les villes les plus riches du monde en 2023 : New York et Tokyo en tête

Découvrez le classement 2023 des villes les plus riches du monde, un classement basé sur le nombre de personnes millionnaires dans ces villes à la croissance la plus rapide. New York et Tokyo sont en tête avec Londres comme seule ville européenne du top 10.

New York et Tokyo sont les villes les plus riches du monde en 2023

Le cabinet d'études Henley & Partners a publié la liste des villes les plus riches du monde en 2023. Une étude basée sur les populations millionnaires à la croissance la plus rapide.

Les États-Unis et la Chine dominent le classement des dix premières places. Londres est sans surprise la seule ville européenne à figurer dans le top 10 de ce classement.

New York est en tête de la liste avec 58 milliardaires, suivie de Tokyo au Japon, qui abrite 290 300 High Net Worth Individuals (HNWI) "personnes de haute valeur".

La région de la baie aux États-Unis arrive en troisième position, probablement grâce aux travailleurs bien payés de la Silicon Valley.

La liste est principalement dominée par des villes américaines et chinoises, avec Singapour, Sydney et Londres en tant que seules autres villes à figurer dans le top 10.

Cette liste a été compilée en suivant les habitudes de consommation de plus de 150 000 personnes fortunées de 97 villes à travers le monde.

Le cabinet s'est principalement concentré sur les personnes fortunées avec les titres de Fondateur, Président, PDG et Directeur.

Malgré la crise économique mondiale, il semble y avoir encore de nombreux millionnaires dans le monde. Les villes les plus riches du monde en 2023 continuent d'attirer les personnes fortunées grâce à leur croissance rapide et à leur offre d'opportunités économiques.

En bref, si vous cherchez à déménager dans l'une des villes les plus riches du monde, New York et Tokyo sont les deux premiers choix.

Mais n'oubliez pas que la richesse ne fait pas tout, et que chaque ville a son propre charme et sa propre culture à offrir.

Voici les 10 villes les plus riches du monde, selon Henley & Partners :

1 New York , États-Unis

2 Tokyo , Japon

3 La région de la baie , États-Unis

4 Londres , Royaume-Uni

5 Singapour

6 Los Angeles , États-Unis

7 Hong Kong

8 Pékin , Chine

9 Shanghai , Chine

10 Sidney , Australie.

Liste complète des villes les plus riches ici.