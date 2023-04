Municipales à Agboville / Fleur Aké M’Bo aux populations: "Mobilisez-vous pour la victoire "

La secrétaire nationale technique du PPA-CI( Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire), chargée de la jeunesse, du service civique et de l’emploi, Fleur Aké M’Bo, dédie sa candidature à l'élection municipale du samedi 02 septembre prochain à Agboville, aux femmes et à la jeunesse de Cote d'Ivoire.

Municipales à Agboville: Fleur Aké M’Bo dédie sa candidature aux femmes et jeunes

Fleur Aké M’Bo, ex challenger du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo aux élections législatives de 2021 à Agboville, l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, vendredi 21 avril 2023, jour de la fête de Ramadan en Côte d’Ivoire et dans bien d'autres pays du monde.

"Il importe, au milieu de la joie immense suscitée par une telle désignation, de vous remercier pour votre soutien inestimable, vos paroles pleines de sympathie et vos prières. Il importe, avant tout, d'adresser mes remerciements les plus distinguées à Son Excellence Laurent Gbagbo, l'expression de mon infinie reconnaissance, lui qui a fait de la promotion de la Jeunesse au sein du PPA-CI l'un de ses objectifs majeurs. Après une première investiture en 2021 aux législatives, je prends cette seconde investiture de mon Parti comme une marque de grande confiance en ma personne et en mes capacités politiques", reconnait celle qui attend de ravir le fauteuil du maire sortant, N'Cho Acho Albert, candidat RHDP à un 3e mandat à la tête de la mairie d’Agboville.

Saisissant l'occasion, Fleur Aké M'Bo a dédie sa candidature à toutes les femmes. "J'aimerais saisir l'opportunité de ma candidature pour exhorter toutes les femmes à se libérer de tous les complexes traditionnels dans leurs rapports avec la politique. Il est grand temps que les femmes sortent de l'ornière et aspirent à plus de responsabilités car elles ont les mêmes aptitudes que les hommes. C'est pourquoi, j'aimerais vous dire, à vous Femmes d'Agboville, de toute la Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, cette candidature c'est votre affaire", a-t-elle confié.

La native d'Angoh( village de la commune d'Agboville) a ajouté : "J'aimerais que ma candidature soit vue comme la preuve que, dans le respect des mérites de nos aînés, nous jeunes sommes suffisamment outillés pour prendre le relais et relever les défis de notre temps. Nous sommes restés constants, nous avons fait nos preuves et, le fait que le parti nous accorde son investiture est le signe que nous avons toutes les aptitudes pour représenter valablement et victorieusement à l'occasion de ces élections. En 2 années, nous avons acquis plus d'expériences et nous nous sentons parfaitement prêts pour la mission à nous assignée. Jeunes de Côte d'Ivoire, cette candidature c'est votre affaire".

Poursuivant, Fleur Aké M’Bo Esther a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui se mobilisent jour et nuit pour lui apporter leur soutien.

"Je vous encourage donc à vous approprier davantage cette élection, qu'elle soit votre affaire. Mobilisez-vous afin qu'ensemble, main dans la main, nous parvenions à réaliser ce projet, notre projet. Que d'aujourd'hui jusqu'au jour des élections, votre mobilisation conserve sa dynamique actuelle et même qu'elle s'intensifie. (...) L'effeverscence de votre soutien est l'assurance de notre victoire certaine. C'est pourquoi, j'aimerais que vous en soyiez pleinement convaincus, cette candidature c'est votre affaire", invite la secrétaire nationale technique du PPA-CI, chargée de la jeunesse, du service civique et de l’emploi.

Tizié TO Bi

Correspondant régional