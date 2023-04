Côte d'Ivoire / Popo Carnaval de Bonoua: Sandrine Kakou élue Miss Awoulaba 2023

Le Popo Carnaval de Bonoua est à son dernier virage. Bien avant, l’élection Awoulaba a eu lieu le vendredi 21 avril au foyer des jeunes de Bonoua. Avec le sacre de Sandrine Kakou Ossouko comme Awoulaba 2023 du Popo Carnaval.

L’Awoulaba 2023 du Popo Carnaval de Bonoua est Sandrine Kakou Ossouko

L’élection Awoulaba est le dernier concours de beauté organisé par le commissariat général du Popo Carnaval de Bonoua. Pour cela, les populations de Bonoua n’ont pas boudé leur plaisir à prendre d’assaut massivement le vendredi 21 avril, le foyer des jeunes de la ville.

Comme les autres compétitions, il régnait une ambiance des grands jours au foyer des jeunes de Bonoua. Les douze candidates anxieuses, se préparaient dans les loges avec leurs différents staffs. Tandis que les spectateurs attendaient impatiemment pour encourager les Awoulaba.

Lorsque l’heure a finalement sonné, c’est par un standing ovation et des cris de joie que les douze beautés africaines de la sous-préfecture de Bonoua ont été accueillies pendant la parade. Et très rapidement, l’épreuve des trois passages en tenue de soirée, traditionnelle et de vérité, est mise en route.

Tout de suite, le trio gagnant a commencé à se dégager et quelques spectateurs à tue-tête, donnaient le numéro des candidates qui seront élues Awoulaba 2023 de la 42ème édition du Popo Carnaval de Bonoua.

Le jury était aussi mis à rude épreuve pour faire le bon choix quand l’heure de la proclamation des résultats, aura sonnée. Heureusement, le satisfécit a été atteint avec l’élection de la candidate numéro 1, Sandrine Kakou Ossouko comme la nouvelle Awoulaba du Popo Carnaval de Bonoua 2023.

Celle qui succède ainsi à Mélissa Albertine Angbeni (Awoulaba 2022), est commerçante, âgée de 38 ans. Elle mesure 1,77 m et célibataire avec 4 enfants.

L’Awoulaba 2023 a reçu du parrain un terrain de 500 m2 d’une valeur de huit millions de Francs CFA. Ses deux Saramans sont Sylvie Désirée Kodjo Ama, candidate numéro 12 (1ère), et Océane Sibelle Nanan Adja, candidate numéro 9 (2ème).

Elles mesurent respectivement 1,64 m et 1,70 m. Elles sont commerçante et en deuxième année de Gestion commerciale. Elles ont 34 et 25 ans, célibataires avec chacune un enfant.