Côte d'Ivoire - Marabadiassa: Qui était Mori Touré, l'arrière grand-père de Sidi Touré?

Les populations de Marabadiassa, localité située dans la région du Gbêkê à 74km de Bouaké après Diabo et Bodokro, ont célébré le patriarche Mori Touré, fidèle compagnon de lutte du légendaire Samory Touré grand guerrier Manding. C’était le vendredi 21 avril 2023 à Marabadiassa dans le cadre de la 1ere édition du Festival culturel Mori Sawarila en présence des Ministres Amadou Koné et Sidi Touré.

Marabadiassa rend hommage à Mori Touré, compagnon de Samory Touré en présence des Ministres Amadou Koné et Sidi Touré

Le festival culturel Mori Sawariha en hommage à Mori Touré, fondateur de Marabadiassa et compagnon de lutte de Samory Touré dont la 1ere édition se tient du 20 au 23 avril 2023 sous le thème « culture et paix », sera meublé par une parade de guerriers, danses traditionnelles, conférence et un tournoi de football.

C’est aussi l’occasion pour les populations de Marabadiassa et particulièrement pour le ministre Sidi Tiemoko Touré de faire revisiter le patrimoine culturel laissé par son arrière grand-père.

Ce n’était donc pas une surprise pour les nombreux visiteurs hier vendredi 21 avril 2023 de voir tous les chasseurs venus de la région du Gbêkê tirer des coups de canon en l’air avec des fusils de chasse en souvenir de ce grand guerrier.

Amadou Koné aux côtés de Sidi Touré

L’arrière petit fils de Mori Touré, le ministre des Ressources Animales et Halieutiques Sidi Tiémoko Touré avait à ses côtés son collègue des transports Amadou Koné, au nom de la solidarité gouvernementale et des liens de fraternité qui lient les deux hommes.

Outre Amadou Koné, Sidi Touré avait à ses côtés son père géniteur, Touré Hamed et l’ensemble du corps préfectoral des départements de Sakassou, Botro et Beoumi en plus du sous-préfet de Marabadiassa.

Marabadiassa, une localité agricole en plein essor Située à 74km de Bouaké, capitale du Gbêkê, Marabadiassa est une sous-préfecture de 12000 habitants. C’est un peuple cultivateur de riz, anacarde et du coton.

La population est essentiellement composée de Malinke, Baoulé, Senoufo et Lobi. Ces derniers sont cultivateurs de l’igname.

Située dans une zone agricole, l’état y est entrain de construire un centre de technologie et de transfert de compétences en matière avicole.

Marabadiassa dispose d’un escadron de Gendarmerie et d’un commissariat de police.