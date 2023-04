Côte d'Ivoire: Le nom de Drogba ne doit plus être un fonds de commerce (Opinion)

Ces derniers jours, notre icône nationale, Didier Drogba, fait l'objet d'attaques régulières de la part de certaines personnes, habituées aux écrits abscons. Des personnes en quête de buzz et d'existence.

Que cessent les piques contre Didier Drogba!

Certaines personnes se sentant, désormais, une proximité avec Idriss Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football (Fif), déversent leur haine, leur méchanceté gratuite contre le célèbre attaquant des Éléphants et des Blues de Chelsea. Toujours prêt à l'accabler de tous les noms, à vouloir le flétrir et le présenter comme un personnage ramant à contre courant du football ivoirien...

Il est temps que cessent ce genre d'attitudes puériles et déshonorantes qui sont aux antipodes de la vision du Président Idriss Diallo, qui est de rassembler pour mieux développer. Ce subit rapprochement avec Idriss Diallo ne doit pas donner lieu à une foire aux attaques et injures pour plaire à l'homme fort de l'immeuble de verre de Treichville. C'est inelegant de vouloir manger ainsi à tous les râteliers. C'est même indigne de voler bas et rester dans des débats passéistes. Notamment, les élections à la Fédération Ivoirienne de Football qui sont loin derrière nous.

"Laissez Drogba en paix. C'est nôtre icône nationale"

Didier Drogba, qu'on se le tienne pour dire, mérite respect, un grand respect même. La Côte d’Ivoire s'apprête à être sous les feux des projecteurs à la faveur de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can). Il y a du travail à faire. Le comité d'organisation de la coupe d'Afrique des Nations (Cocan) a, par exemple, besoin de propositions pertinentes pour réussir sa mission qui est d'offrir une des plus belles Can qui n'ait jamais été organisée.

Cette débauche d'énergie et de raisonnement gagnerait à être mise au service d'Idriss Diallo et de toute la Côte d'Ivoire. Laissons Drogba en paix. Collons lui la paix et soignons notre football qui regorge de nombreux problèmes qui, je pense, doit relever de nombreux défis. C'est le lieu de demander à toutes ces personnes de mettre leurs plumes respectives au service de la communauté.

C'est le lieu d'appeler à la retenue et à la sauvegarde des intérêts de notre football. Le nom de Drogba ne doit plus être un fonds de commerce, un élément pour plaire à de nouveaux maitres et justifier des subsides. Laissez Drogba en paix. C'est nôtre icône nationale.

Frédéric Kona