Centrafrique: Ecoseb aux côtés de la Fondation Cri de Cœur d'une Mère

L'entreprise de Construction et de Services Bethsaleel à travers son Président Directeur Général, M. Malgoubri Noël, a fait un don de matériel médical, essentiellement composé de 100 lits, à la Fondation Cri de Cœur d'une Mère et destiné à trois maternités identifiées par son partenaire à savoir, la maternité de Bégoua, la maternité de Pétévo et la maternité de Bimbo District.

Action sociale: Ecoseb fait un don à la fondation Cri de cœur d'une Mère de Bangui

La cérémonie officielle de remise de ce don a eu lieu le vendredi 21 avril 2023. Il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre ECOSEB et la fondation "Cri de cœur d'une Mère", dirigée par Mme Brigitte Touadéra, première Dame de la République Centraficaine. En attendant la confection de lits restant, la remise symbolique de 30 a été faite au siège de la fondation Cri de Cœur d'une Mère en présence de plusieurs membres du gouvernement notamment, M. Pierre Somsé, ministre de la Santé et de la Population, Mme Virginie Mbaikoua ministre de l'Action Humanitaire. Non sans mentionner la présence de Mme Nzengou Illuminata Consul de la Centrafrique à Kigali, M.Yvon Psimhis Consul de Côte d’Ivoire en Centrafrique et les responsables des maternités bénéficiaires.

Selon le donateur, cette action qu'il entend d'ailleurs perpétuer s'inscrit dans la droite ligne de la politique sociale prônée par l'entreprise qu'il dirige. "Ce don de lits qui est un début de partenariat entre Ecoseb et la fondation Cri de cœur d'une mère ira sans cesse croissant. Il vient du plus profond de notre cœur et nous espérons qu'il contribura à reduire la souffrance des mamans", a-t-il lancé avant de traduire sa gratitude à la première Dame et à SEM Faustin-Archange Touadéra, Président de la République Centraficaine pour lui avoir ouvert les portes de la Centrafrique.

En effet, reçu en audience par le Président Centraficain, M. Malgoubri lui a présenté les services de son entreprise puis a partagé ses ambitions dont l'une est d'ouvrir un bureau en terre Centraficaine. Une nouvelle bien accueillie par le Chef de l'Etat qui n'a pas manquer de l'encourager dans cette voie.

Pour sa part, M. Pierre Somsé a indiqué que ce don repond à la vision de SEM Faustin-Archange Touadéra, qui fait du domaine de la santé l'une des priorités de son mandat. Aussi a-t-il exhorté les bénéficiaires à prendre soin du matériel et de les utiliser à bon escient.