Stéphan Coridon (Coach de dirigeants) livre les secrets pour être leader

Stéphan Coridon. Les attentes de l’Afrique en matière de développement, sont considérables. Pour transformer l’Afrique socialement et économiquement, il faut reconsidérer le mode de gouvernance, réinventer le leadership, repenser la formation des nouveaux leaders du continent.

Stéphan Coridon (Coach de dirigeants) : « Mon identité est définie par la relation avec l’autre. Je fais, donc, attention aux autres. A partir de là, je fais en sorte de ne pas détruire mon entourage »

Le leadership, on le sait est un élément majeur des programmes nord-américains que les Anglo-Saxons appellent le comportement organisationnel. Dans la perspective d’un monde qui change, la question de la réinvention du leadership, et en particulier de la formation des leaders africains se pose plus explicitement, notamment en vue de tendre vers des modes de management plus participatifs et moins paternaliste. Les modes de gouvernance et de leadership en Afrique semblent revêtir ainsi davantage une responsabilité sociétale.

Stephan CORIDON met l’accent sur les valeurs du leadership, et sur le développement de son intelligence émotionnelle et relationnelle, Coach, facilitateur et conférencier international, il accompagne des managers et les dirigeants Africains dans le développement de leur performance. Avec une expérience professionnelle de plus de 20 ans, il conçoit et anime des programmes de développement du leadership et de coaching d'équipe pour de grandes multinationales telles que Allianz, Airbus, Electrolux, Hewlett-Packard, Lidl, Nike, Schneider Electric.

Pour lui, le coach est totalement différent de l’influenceur : « le coaching s’appuie sur la psychologie et travaille en sorte qu’on n’ait plus besoin de lui. Or, l’influenceur maintient dans une relation de dépendance». D’où l’importance du coach et du coaching dans le véritable accompagnement des leaders africains. L’une de ses citations phares qu’il a, également, axée sur sa méthode « BEYOND SUCCES », est « une armée de moutons alignée par un lion est plus forte qu’une armée de lions alignée par un mouton ».

La première école de Coaching certifié ICF en Afrique de l’ouest

Développant cette assertion, il indique que les moutons font confiance au lion qui leur procure la sécurité, la confiance et l’assurance tous risques. Dès lors, ils sont sans crainte. « Ce cas de figure nous renvoie à la force mentale. Le fait que le lion conduise l’armée de moutons fait qu’ils sont ragaillardis et confiants. Il y a une unité et une discipline qui se créent; ce qui favorise des managements performants. C’est la base de tout. Cela veut dire que le rapport de confiance est très important en toute chose. Il faut, toujours, avoir l’esprit de confiance en soi », conseille Stéphan Coridon.

Par contre, une armée de lions alignée par un mouton est le symbole de la compétition, de la désunion, de la dispersion des forces et des mauvais objectifs. « Il est clair que le lion est un animal carnassier. Dès lors, les assembler avec pour guide un mouton est la voie ouverte à toutes sortes de voraces appétits. Tout leur objectif sera de dévorer le mouton et chacun voudra que ce soit lui. La porte ouverte à toutes sortes d’anarchies et de dérives », dit-il.

Pour le coach Stephan Coridon, il faut, pour être leader, créer un environnement de sécurité et savoir s’entourer. Notons que Stéphan Coridon vient d’ouvrir la première école de Coaching certifié ICF en Afrique de l’ouest.