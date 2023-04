Côte d’Ivoire / Rumeurs de grève dans le transport: La MTCI appelle au calme

Le président de la Maison des transporteurs de Côte d’Ivoire (MTCI), Soumahoro Mamadou, a appelé, ce lundi 24 avril 2023, la grande famille des transporteurs à ne pas céder aux appels à la grève, lancés par d’obscurs syndicalistes depuis quelques jours.

Soumahoro Mamadou, président de la MTCI: « La Côte d’Ivoire n’a pas besoin de grève actuellement dans le secteur des transport»

Selon plusieurs tracts qui circulent depuis le 18 avril 2023, un arrêt de travail est demandé à l’ensemble des conducteurs routiers de Côte d’Ivoire à partir du mardi 24 avril en vue de dénoncer la naissance de plusieurs points de contrôles routiers dans la ville d’Abidjan et aussi à l’intérieur du pays. « Vu cette situation, nous avons décidé de faire un arrêt de travail. Nous demandons la coopération de tous les transporteurs de Côte d’Ivoire afin que nous remédions à ce fléau », lit-on dans un tract non signé consulté par Afrique-sur7.

Pour parer au plus pressé et ramener le calme au sein des transporteurs, Soumahoro Mamadou a convoqué dare dare la presse au siège de la MTCI à Abidjan, pour dénoncer ces tracts ''sans numéro de téléphone ni aucune autre information'' concernant leurs auteurs. « Sur la question des tracasseries routières, nous avons été reçus par l’ensemble des autorités compétentes, et les choses avancent très bien à ce niveau. Certes, on ne peut pas mettre fin définitivement à cette pratique mais les négociations avec le gouvernement, avancent bien dans ce sens. De 18 postes de contrôles entre Abidjan et Yamoussoukro, nous ne sommes aujourd’hui, qu’à 4 ou 5 barrages. C’est au fur et à mesure que nous réussirons », a-t-il rassuré.

Au titre des résultats obtenus grâce aux négociations avec le gouvernement, Soumahoro Mamadou cite la réduction des remorquages abusifs à Abidjan et surtout la réduction des postes de contrôles dans la commune d’Abobo, qui passent d’une vingtaine à moins de cinq. Mieux, ajoute-t-il, les contraventions de 22 500FCFA, autrefois ‘’distribuées à longueur de journée comme de petits pains, sont en train de prendre fin’’.

"La grève doit être le dernier recours"

A en croire le président de la Maison des transporteurs de Côte d’Ivoire, la Côte d’Ivoire n’a pas besoin de grève actuellement dans le secteur des transports. « Si nous aimons vraiment notre pays, la grève doit être le dernier recours. Nous devons donner place à la négociation.

« Si on va trop vite, on risque de créer un autre problème encore dans notre pays. Les négociations sur les tracasseries routières, évoluent très bien avec le gouvernement. Depuis 1960 à aujourd’hui, il n’y avait pas de zones d’arrêt pour les transporteurs. Mais aujourd’hui, partout à Abidjan, les tracés sont en cours. On encourage le Premier ministre et le ministre des Transports, à redoubler d’efforts concernant les réformes dans le secteur du transport routier afin de prendre en compte les revendications des transporteurs. Car, sans transport, il n’y a pas d’économie», a réitéré Soumahoro Mamadou.

Pour finir, le président de la MTCI a lancé un appel aux transporteurs de Côte d’Ivoire: « J’exhorte tous les transporteurs à garder le calme et à vaquer tranquillement à leurs occupations. Nous devons accompagner le président de la République dans ses efforts pour le repositionnement de la Côte d’Ivoire dans le concept des nations ».