Côte d’Ivoire : L’artiste Zouglou, Yabongo Lova, a perdu sa mère

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Yabongo Lova. Le chanteur Zouglou a perdu sa génitrice dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril 2023.

Yabongo Lova pleure sa mère décédée

L’artiste Zouglou, Yabongo Lova est terriblement affecté actuellement. Celui qui se fait appeler dans le milieu de la musique, le capitaine du Zouglou, vient de perdre sa génitrice. Cette dernière, dont le nom est Fernande Djédjé, a rendu l’âme dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril.

La triste nouvelle a été donnée par le Lutché lundi 24 avril sur sa page Facebook pour la partager à ses fans et aussi à sa famille artistique. ‘’J’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès de ma Mère. Que ton âme repose en paix Maman. Merci pour tout, Merci pour la vie que tu m’as donnée. Je t’aime mon amour éternel’’, écrit-il.

Bien que les circonstances de la disparition de la mère de Yabongo Lova, n'aient pas été révélées, les messages de soutien et de condoléances en commentaire, ont envahi la toile. Les fans, artistes, animateurs, hommes de média, etc. étaient tous de cœur avec Yabongo Lova. Le chanteur Zouglou était très proche de sa maman. Il y a de cela quelques années, il lui avait rendu hommage à travers une chanson et par la même occasion à toutes les mamans du monde.